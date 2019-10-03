JPMorgan снизил рейтинг GDR Магнита до "продавать" и оценку на 23%

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JPMorgan снизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с $16,4 до $12,6 за штуку, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Магнита", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $16,65 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость GDR "Магнита" составляет порядка $12,7 за штуку.