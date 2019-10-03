Ожидаем возвращения нефти в более оправданный фундаментально и конъюнктурно диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк

Нефть Brent восстанавливается после просадки ниже поддержки (58,2 долл./барр.), сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Резкому снижению сырья способствовало ухудшение общерыночной конъюнктуры. Ожидаемо слабая статистика по запасам от Минэнерго добавила масла в огонь.

"Как мы и предполагали, запасы сырой нефти выросли (на 3,1 млн барр.) ввиду сниженной до минимальной с 2017 г. сезонной загрузки НПЗ (86,4%) из-за техрегламента. Запасы бензина упали на незначительные 0,2 млн барр., а запасы дистиллятов - на 2,4 млн барр. Мы расцениваем данное снижение как избыточное и ожидаем возвращения нефти в более оправданный фундаментально и конъюнктурно диапазон 58-61 долл./барр.", - отмечает аналитик банка Екатерина Крылова.