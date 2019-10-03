Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Интер РАО до "покупать" в связи с падением котировок

Raiffeisenbank повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг с середины сентября почти на 15%, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 5 рублей за штуку.