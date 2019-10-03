Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут остаться под давлением внешнего негатива

Москва. 3 октября. Рынок рублевых корпоративных облигаций в четверг может остаться под давлением продавцов на фоне негативных настроений на мировых рынках капитала из-за опасений замедления экономики США, подогретых слабой макростатистикой, полагают аналитики.

В США индексы накануне снизились, показав худшее начало квартала с 2008 года.

По данным отраслевой организации ADP Employer, число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест, вместо 195 тыс., о которых сообщалось прежде.

Днем ранее сообщалось, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта в августе. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Разочаровывающие данные из США и Европы, а также слабая финансовая отчетность ряда автопроизводителей, опубликованная на этой неделе, взывают опасения по поводу замедления экономического роста в условиях торговой войны между США и Китаем. На этом фоне возросли ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

В Азии в четверг преобладает негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 снизился на 2%, Китай не работает по 7 октября включительно в связи с празднованием Дня образования КНР), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают введение новых пошлин США против европейских товаров, а также опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики, отмечает MarketWatch.

Нефть утром в четверг делает попытки стабилизации после обновления минимумов за последние два месяца. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК составила $57,62 за баррель (-0,1% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,68 за баррель (+0,1% и -1,8% в среду).

Негативное влияние на рынок в среду оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей при прогнозах роста на 1,3-2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла на треть по отношению к предыдущему торговому дню, превысив средние уровни - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,002 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось почти 2,19 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций показали умеренное снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений замедления мировой экономики после выхода в США ряда негативной статистики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 октября снизился по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,03% и составил 106,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,003%, опустившись до 633,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД БО-07" (-0,3%), "Уралкалий-ПБО-05-Р" (-0,29%), "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,26%) и "Уралкалий ПБО-03-Р" (-0,25%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1Р-09" (+0,34%), "Альфа-Банк-002Р-02-боб" (+0,26%), "Сбербанк-001Р-78R" (+0,2%) и "РЖД-001P-06R" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-SBER13 на сумму 25 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей. Сбор заявок проходил 26 сентября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,05% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,17% годовых. Техническое размещение выпуска началось 27 сентября, купоны у бондов полугодовые.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") завершила размещение облигаций серии 001Р-13 объемом 2 млрд рублей, а 8 октября эмитент также проведет размещение облигаций серии 001Р-17 объемом 500 млн рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) размещаются по закрытой подписке, ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена на уровне 5,3% годовых, купоны годовые. У выпусков амортизационная система погашения: эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска.

АО "Группа Ренессанс страхование" 3 октября с 11:00 до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,50-9,75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в диапазоне 9,73-9,99% годовых. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов. Техразмещение запланировано на 11 октября.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 11-го купона облигаций серии БО-16 в размере 5,3% годовых. Размещение 25-летнего выпуска этих облигаций компании объемом 25 млрд рублей прошло в октябре 2014 года, ставка 1-го купона установлена равной 9% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 50 полугодовых купонов. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При превышении определенной эмитентом ставкой уровня 10% годовых возможно досрочное погашение бондов.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 17-го купона облигаций 3-4-й серий в размере 7,31% годовых. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года, срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов облигаций определены в размере 11,15% годовых, ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода, начиная с 7-го года обращения, будут выплачиваться платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала.

Банк "Держава" определил ставку 26-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 8,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей прошло в июле 2013 года, в феврале 2015 года банк провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов, величина ставки 17-28-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России и премии в размере 1,25% годовых. Ставка текущего 25-го купона - 8,75% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 14 июля 2020 года.

Росбанк (MOEX: ROSB) в рамках оферты выкупил 1 млн 614,653 тыс. облигаций серии БО-12 и 1,49 тыс. облигаций серии А8 по цене 100% от номинала. Десятилетние облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Выпуск БО-12 объемом 7 млрд рублей со сроком погашения через 10 лет был размещен в сентябре 2016 года. Ставка текущего купона обоих выпусков составляет 1% годовых.

Владельцы облигаций АО "Открытие Холдинг" серий 02-04 на общем собрании 1 октября огласились на заключение соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, утвердили условия указанного соглашения, отказались от права требовать досрочного погашения бумаг, а также согласились внести изменения в решение о выпуске. Объем в обращении выпусков серии 02 и 04 - по 5 млрд рублей, выпуска 03 - 7 млрд рублей. Погашение выпуска серии 02 запланировано в декабре 2026 года, выпусков серии 03 и 04 - в сентябре 2027 года. По выпускам была предусмотрена оферта в декабре 2019 года. В октябре прошлого года владельцы облигаций данных серий на общем собрании уже одобряли предложение компании по реструктуризации долга и согласились на аналогичные условия, при этом выплаты по купонам и исполнение оферт по всем выпускам были перенесены на осень 2019 года.