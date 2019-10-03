03 октября 2019 года 09:56
Утренние прогнозы: преобладание нейтральных настроений
После нейтрального старта торгов в четверг индекс МосБиржи может перейти в состояние волатильной консолидации, полагают аналитики. При развитии негативного сценария Индекс Мосбиржи вполне может снизиться до 2700 пунктов.
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс МосБиржи вслед за мировыми площадками в среду находился под давлением и к концу торгов потерял более 1% двигаясь в направлении 2700 пунктов, тем самым подтвердив опасения снижения. Преобладание негативных настроений на рынках заставляет в четверг по индексу МосБиржи ориентироваться на диапазон 2700-2740 пунктов. Нефтяные котировки выглядят уязвимо, неопределенности добавляет и возможность ухудшения ситуации в экономике США. ".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России в четверг негативный. Нефть упала до минимальных значений за последние месяцы, азиатские рынки падают, торговая война набирает обороты. Поэтому есть высокая вероятность, что отечественные индексы продолжат снижаться".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра внешний фон слабо позитивный: в небольшом плюсе американские фьючерсы, отскочила от вчерашних минимумов нефть. Но такую же картину мы наблюдали и вчера. Однако с открытием европейских площадок ведущие индикаторы быстро развернулись вниз. Поэтому пытаться купить бумаги на отскок следует лишь в том случае, если отскок примет более устойчивый характер. При продолжении негативного сценария Индекс Мосбиржи вполне может сходить к следующей поддержке в районе 2700 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2720 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние волатильной консолидации. Этому способствует весьма неоднозначное состояние внешнего фона. Среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи по итогам торгов среды существенно ухудшилась. Он не сумел удержаться выше недавней месячной поддержки, располагавшейся в районе 2740 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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