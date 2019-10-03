Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре поднялся до 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в сентябре 2019 года поднялся до 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Между тем совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в сентябре составил 51,4 пункта против 51,5 пункта в августе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в исследовании, последнее значение индекса PMI сферы услуг РФ указало на устойчивое расширение деловой активности, которое было самым быстрым за последние шесть месяцев. Кроме того, темпы роста деловой активности по итогам III квартала были выше, чем во II квартале текущего года. Рост в основном произошел на фоне усилившегося спроса со стороны клиентов. Тем не менее, темпы роста были все еще слабее, чем тенденция серии.

Улучшение деловой конъюнктуры в российской сфере услуг за отечный период было вызвано ростом спроса. Между тем темпы роста новых заказов в сентябре был незначительными и в целом соответствовали тем, что наблюдались в августе, и ниже тенденции в данной серии.

Как показал опрос, в основном участники исследования связывали рост новых заказов с привлечением новых клиентов. Внешний спрос также остался слабыми, поскольку новые экспортные заказы росли лишь незначительно и более слабыми темпами, чем в начале года.

Повышение производственных потребностей привело в сентябре к возобновлению роста занятости в сфере услуг РФ максимальными темпами с марта текущего года, но в контексте исторических данных они были незначительными. Сентябрьские данные положили конец четырехмесячной последовательности сокращения рабочих мест.

Объемы незавершенных заказов продолжали снижаться в сентябре. Темпы сокращения были значительными, однако упали до минимальных за три месяца. Компании сферы услуг РФ часто заявляли, что снижение незавершенных заказов было связано со своевременной обработкой заказов.

Согласно проведенному исследованию в сентябре издержки, с которыми сталкивались компании, работающие в российской сфере услуг, росли относительно стабильно. Однако темпы роста понизились седьмой раз за восемь месяцев и были минимальными с февраля 2018 года.

Компании имели возможность частично перенести более высокие расходы, связанные с ростом стоимости коммунальных услуги и цен поставщиков, на клиентов, повысив тарифы на свои услуги. Тем не менее, усилия по сохранению конкурентоспособности привели к относительно скромному росту отпускных цен.

По итогам опроса некоторые компании выразили оптимизм, объясняя его инвестициями в маркетинг и привлечением новых клиентов, другие же были разочарованы прогнозами на фоне сложных деловых условий для малого и среднего бизнеса. В результате ожидания относительно деловой активности в сфере услуг РФ в ближайшие 12 месяцев в конце третьего квартала упали до шестимесячного минимума.