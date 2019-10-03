После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние волатильной консолидации - ИК "Алго Капитал"

Утренний рост стоимости фьючерсов на фондовые индексы США носит всего лишь коррекционный характер, вместе с тем локальный рынок акций имеет некоторый потенциал для краткосрочного технического отскока, поэтому сложились условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2720 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние волатильной консолидации. Этому способствует весьма неоднозначное состояние внешнего фона. Среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи по итогам торгов среды существенно ухудшилась. Он не сумел удержаться выше недавней месячной поддержки, располагавшейся в районе 2740 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.