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03 октября 2019 года 09:45

Американский фондовый рынок продемонстрировал худшее начало квартала с 2008 года

Американский фондовый рынок продолжил падение в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сильное снижение в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо повышаются.

Американский фондовый рынок продолжил падение в среду и продемонстрировал худшее начало квартала с 2008 года на фоне беспокойства инвесторов по поводу замедления экономического роста в США.

Как стало известно из отчета отраслевой организации ADP Employer, обнародованного в среду, число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест, вместо 195 тыс., о которых сообщалось прежде.

Днем ранее сообщалось, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта в августе. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Разочаровывающие данные из США и Европы, а также слабая финансовая отчетность ряда автопроизводителей, опубликованная на этой неделе, взывают опасения по поводу замедления экономического роста в условиях торговой войны между США и Китаем. На этом фоне возросли ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Давление на рынок, кроме того, оказал отчет министерства энергетики США, указавший на большее, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

По данным Минэнерго, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей, тогда как опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали роста на 1,3 млн баррелей.

Эта статистика усилила беспокойство за экономический рост и подтолкнула вниз акции энергетических компаний. Бумаги автопроизводителей также сильно пострадали, после того как Ford Motor отчитался о слабых продажах автомобилей. Продажи Ford на американском рынке в минувшем квартале уменьшились на 5,1%, до 580,251 тыс. автомобилей при ожидавшемся аналитиками снижении на 6%.

Американский автомобилестроительный концерн General Motors (GM) увеличил продажи в США в третьем квартале 2019 года на 6,3% - до 738,638 тыс. автомобилей. Темпы роста продаж GM, однако, оказались ниже консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Bloomberg, который предполагал повышение на 7,1%.

Акции обеих компаний подешевели на торгах в среду. Стоимость бумаг GM упала почти на 4%, Ford - на 3,3%.

В то же время акции Lennar Corp. подорожали на 3,8%, так как одна из ведущих строительных компаний США отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем финансовом квартале.

Цена бумаг канадской Stars Group взлетела на 30% на фоне новостей о слиянии с британской букмекерской компанией Flutter Entertainment Plc. Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, слияние будет осуществлено путем обмена акциями. В результате на рынке появится крупнейшая в мире компания в сфере онлайн-ставок. Акционеры Flutter станут владеть 54,64% объединенной компании, акционеры Stars - 45,36%.

Бумаги дискаунт-брокеров подешевели, после того как Charles Schwab Corp., крупнейший онлайн-брокер в США, принял решение отказаться от комиссий для интернет-сделок с зарегистрированными на американских биржах акциями, биржевыми фондами и опционами.

Котировки акций Schwab снизились на 3,3%. Акции конкурентов, TD Ameritrade Corp., E-Trade Financial Corp. и Interactive Brokers Group Inc., также упали в цене.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 494,42 пункта (1,86%) и составил 26 078,62 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 52,64 пункта (1,79%) - до 2887,61 пункта.

Nasdaq Composite потерял 123,44 пункта (1,56%) и составил 7785,25 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сильное снижение на фоне негативной динамики, сформировавшейся на рынках акций США и европейских государств днем ранее.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают введение новых пошлин США против европейских товаров, а также опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики, отмечает MarketWatch.

Торговые площадки материкового Китая закрыты из-за праздников до 8 октября, биржи Южной Кореи также не работают в четверг.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка упал на 0,9%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:54 МСК опустились соответственно на 2,04% и на 1,82%. Для Topix падение является максимальным с начала августа.

В число лидеров снижения входят котировки акций автопроизводителя Toyota Motor (-2,5%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony дешевеют на 0,8%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 3,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:59 МСК снизился на 0,49%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 0,8%.

Кроме того, падают котировки бумаг банков, в том числе HSBC - на 1,6% и Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) - на 1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:14 МСК уменьшился на 2,21%.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снижаются соответственно на 2,8% и на 3,9%.

Акции "четверки" крупнейших австралийских банков также дешевеют: Commonwealth Bank of Australia - на 2,8%, Westpac Banking - на 2,4%, Australia & New Zealand Banking - на 2,7%, National Australia Bank - на 3,5%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо повышаются после падения днем ранее до минимальных отметок за последние два месяца.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК подорожали на $0,04 (на 0,07%) - до $57,73 за баррель. В среду их цена снизилась на $1,20 (на 2,04%), составив на закрытие $57,69 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,19 (на 0,36%) - до $52,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,98 (на 1,83%), закрывшись на отметке $52,64 за баррель.

Негативное влияние на рынок в среду оказало, в частности, сообщение министерства энергетики США о том, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали менее значительного роста - на 1,3 млн баррелей.

Кроме того, отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест, вместо 195 тыс., о которых сообщалось ранее.

Слабые данные с рынка труда вызвали опасения, что американская экономика постепенно приближается к рецессии, а также усилили ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой.

"Влияние атак на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии на рынок "черного золота" отошло на задний план менее чем за месяц. Вместо геополитических факторов и опасений по поводу перебоев в поставках игроки больше обеспокоены вопросом замедления экономического роста", - сообщается в обзоре Julius Baer.

По мнению главного макроэкономиста банка Норберта Рюкера, эскалация на Ближнем Востоке, несомненно, остается ключевой угрозой.

"Однако мы полагаем, что рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под давлением низких цен на нефть и газ, что может оказать негативное воздействие на размеры инвестиций и темпы роста добычи в будущем", - полагает он.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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