Диапазон в 65-65,50 руб./долл. сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно, будет находиться в диапазоне 65-65,50, при этом рубль смотрится локально переоцененным при текущих ценах на нефть, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Несмотря на ухудшение настроений на глобальных рынках валюты развивающихся стран провели среду в умеренно позитивном ключе. Отчасти сказалось умеренное ослабление доллара на глобальном рынке - индекс доллара (DXY) вернулся в район 99 пунктов. Пара доллар/рубль провела торги в диапазоне 65-65,5 и завершила сессию примерно в середине этого диапазона.

Оценивая фундаментальные условия для рубля, главный аналитик банка Михаил Поддубский напоминает, что уход в начале текущей недели нефтяных цен ниже отметки 60 долл./барр. по смеси марки Brent может несколько сдвигать равновесный диапазон в паре доллар/рубль. При удержании нефтяных цен и ключевых макроэкономических показателей на текущем уровне справедливый курс пары доллар/рубль находится вблизи отметки 66. При этом в краткосрочной перспективе ключевое влияние на рубль по-прежнему исходит от общего отношения инвесторов ко всей группе emerging markets.

Из внутренних факторов можно выделить локальный рост ставок на денежном рынке РФ - однодневная Mosprime за три дня поднялась с 7,03% до 7,10%. В среду Минфин РФ впервые за несколько месяцев провел аукцион по размещению ОФЗ без объявления лимита, но по его итогам давать участникам рынка заметные премии Минфин не готов. Если общая конъюнктура на глобальных рынках несколько улучшится, а Минфин РФ продолжит проводить аукционы в безлимитном формате, теоретически этот фактор может оказывать локальную поддержку рублю, но вряд ли будет определяющим.

"В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 65-65,50, при этом отмечая, что при текущих ценах на нефть рубль, с нашей точки зрения, смотрится локально переоцененным", - заключает Михаил Поддубский.