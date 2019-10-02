БКС Глобал Маркетс начинает анализ Юнипро с рекомендацией "покупать" для ее акций

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"БКС Глобал Маркетс" начал анализ теплоэнергетической компании "Юнипро" (MOEX: UPRO), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

Прогнозная стоимость акций "Юнипро", рассчитанная аналитиками "БКС Глобал Маркетс", составляет 3,7 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Юнипро" - дивидендная история с очевидными триггерами, считают аналитики инвестбанка. По их оценкам, компания будет предлагать щедрые дивиденды (прогноз на 2020-22 годы), при этом высока вероятность запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС в I квартале 2020 года, что поспособствует повышению акционерной стоимости.

Как отмечается в обзоре, эксперты не учитывают расходы на модернизацию в своей модели оценки "Юнипро", поскольку это искажает денежные потоки в постпрогнозный период.

"По нашим оценкам, модернизация нейтральна для чистой приведенной стоимости (NPV), поскольку подразумевает гарантированную доходность 14% за 10 лет, что оставляет пространство для повышения прогнозной цены - модернизация должна быть позитивным фактором для NPV, так как норма доходности превышает WACC (10,5%), а модернизация должна улучшить операционную эффективность", - говорится в обзоре.

Тем не менее риски сохраняются, подчеркивают аналитики. "Перенос запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС все еще возможен. Кроме того, мы отмечаем риски коррекции в случае смены акционеров по несправедливой оценке или изменения дивидендной политики", - пишут они.

"Финская Fortum, которой принадлежит 49,99% акций Uniper (основной акционер "Юнипро"), ограничена в покупке более 50% российским законодательством об иностранном участии в стратегических активах. Электроэнергетический сектор не является стратегическим, но, по словам Игоря Артемьева, руководителя Федеральной антимонопольной службы, водоканал "Юнипро" имеет статус стратегического актива", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков, если Fortum захочет приобрести более 50% в Uniper, у компании будет два варианта: продать "Юнипро" или принадлежащие ей стратегические активы.

"В случае продажи "Юнипро" компания "Интер РАО" (MOEX: IRAO) представляется нам наиболее вероятным покупателем: она имеет чистые денежные средства в размере 176 млрд рублей (немного превышает рыночную капитализацию "Юнипро") и ищет потенциальные цели для сделок M&A в России. В любом случае миноритариям будет направлена оферта. Тем не менее мы считаем, что Fortum может принять решение о сохранении "Юнипро" в портфеле, поскольку финская компания уже напрямую владеет 8,5 ГВт в России и намерена построить новые мощности до 2 ГВт до 2023 года", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 3,06 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,68 рубля за штуку.