Рубль вечером в среду растерял дневной рост к доллару и евро на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 2 октября. Доллар отыграл значительную часть потерь и лишь слегка понижается, евро перешел к повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях небольшой разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 65,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,41 руб./EUR1, подорожав на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,96 копейки - до 68,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль на вечерних торгах лишь незначительно меняется к доллару и евро, растеряв весь дневной рост. Участники рынков уменьшили интерес к риску на фоне опасений за глобальной экономический рост, вызванных слабыми данными статистики в США и Европе. Дополнительное давление на рубль оказывает перешедшая к снижению нефть.

Как сообщалось накануне, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer, опубликованного в среду, стало известно, что число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест, а не 195 тыс., о которых сообщалось ранее.

Слабые данные вызвали опасения, что экономика США постепенно приближается к рецессии, а также усилили ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Пять ведущих германских экономических институтов ухудшили свои прогнозы роста ВВП страны на фоне замедления роста мировой экономики и зарубежного спроса на произведенные в Германии товары. Как следует из обнародованного в среду доклада, в 2020 году ожидается подъем ВВП Германии на 1,1%, тогда как апрельский прогноз предусматривал увеличение на 1,8%. Прогноз на текущий год ухудшен с 0,8% до 0,5%.

Прогноз германских экономических институтов обновляется дважды в год на основе оценок Института экономических исследований (IFO), Института мировой экономики в Киле (IfW), Рейнско-Вестфальского института экономических исследований в Эссене (RWI), Института экономических исследований в Галле (IWH) и Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW).

Во втором квартале 2019 года германская экономика снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и, согласно прогнозу Бундесбанка, ВВП ФРГ может вновь снизиться в третьем квартале, что будет соответствовать определению технической рецессии.

Кроме того, Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила свой прогноз увеличения объема мировой торговли в 2019 году до 1,2% по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%, назвав эскалацию напряженности в торговых отношениях между Китаем и США основной причиной негативной динамики.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами компании "КСП Капитал УА" Василий Клочков, к ослаблению рублевых пар на торгах в среду привели слабые данные макроэкономической статистики и снижение цен на нефть. "В фокусе мировых инвесторов в октябре будет много значимых событий, которые повлияют на движение капитала. В конце этой недели выйдут данные по рынку труда США, слабые данные могут оказать влияние на решение о снижении ставки на заседании ФРС 30 октября. Отсутствие прогресса в переговорах США-Китай или даже перенос встречи, назначенной на 10-11 октября, а также набирающий обороты политический кризис в США могут вызвать распродажи на мировых рынках. С технической точки зрения котировки марки Brent подходят к своим уровням поддержки в $53-57 за баррель, ожидаем роста котировок до уровня $64, что может оказать поддержку рублю. В средне- и долгосрочной перспективе считаем рубль недооцененной валютой по отношению к доллару США и ждем укрепления пары в район 53-58 руб./$1", - отметил Клочков.

В первой половине дня поддержку рублю оказал успешный аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство провело аукцион по размещению одиннадцатилетних ОФЗ серии 26228. Всего было продано бумаг на общую сумму 21 млрд 61 млн рублей при спросе 45 млрд 220 млн рублей. Выручка от аукциона составила 22 млрд 819 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 104,971% от номинала, что соответствует доходности 7,1% годовых.

"Слабость рубля определяется нефтью и низкими аппетитами к риску в условиях замедления мировой экономики. Однако стимулы ведущих центральных банков могут быстро развернуть ситуацию, так как рубль остается одной из самых обеспеченных и высокодоходных валют в мире. Размещение ОФЗ на сегодняшнем аукционе оказалось чуть более успешным, чем неделей ранее. (. . .) С учетом замедления инфляции, текущая реальная доходность бумаг составляет более 3%. Тем не менее внешний фон продолжит давить на рубль, хотя большого потока желающих на выход не наблюдается", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок развернулись вниз в ходе торгов в среду после выхода отчета министерства энергетики США, указавшего на большее, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 2,41% - до $57,47 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,29%, до $52,39 за баррель.

Как стало известно из данных Минэнерго, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей, тогда как опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали роста на 1,3 млн баррелей.

Запасы бензина в стране снизились на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 308 тыс. баррелей и сокращение резервов дистиллятов на 2,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились на 201 тыс. баррелей. Объем нефтедобычи в США на минувшей неделе уменьшился на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,4 млн баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 октября на 37,29 копейки, до 65,4399 руб./$1, и увеличил курс евро на 62,2 копейки, до 71,4669 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 23,28 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,3354 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 11,72 копейки и составил 65,2974 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 920,254 млн, из которых $647,424 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 272,83 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 53,26 копейки по отношению ко вторнику, до 71,4061 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 27,45 копейки и составил 71,3309 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR657,381 млн, из которых EUR186,743 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR470,638 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,1% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,12% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 7,12%, 7,18% и 7,26% годовых соответственно.