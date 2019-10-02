Рынок акций РФ упал ниже 2720п по индексу МосБиржи на общемировом пессимизме по поводу экономики

Москва. 2 октября. Рынок акций РФ в среду откатился ниже 2720 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемировых опасений по поводу замедления экономики, подогретых слабой статистикой из США, лидерами отката выступили бумаги "Мосбиржи", сетевых и металлургических компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2719,39 пункта (-1,4%) - минимум с конца августа, индекс РТС - 1313,75 пункта (-1,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,7%.

Доллар просел до 65,22 рубля (-0,05 рубля), хотя утром курс поднимался к 65,67 руб./$1.

Подешевели рублевые акции "Мосбиржи" (-3,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%).

Подросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,1%).

В США накануне индексы снизились на слабой статистике. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре упал до минимальных с июня 2009 года 47,8 пункта при прогнозах роста до 50 пунктов с августовских 49,1 пункта. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

На фоне пессимистичных статданных из США и замедления роста глобальной экономики участники рынка стали активнее ждать дальнейшего снижения ставки ФРС. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта по итогам заседания, которое состоится 30 октября, в 65% по сравнению с 40% днем ранее.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс во вторник сказал, что снижение процентных ставок американским ЦБ было необходимо для поддержания текущих темпов роста экономики, при этом отметив, что она остается в целом здоровой, несмотря на некоторые риски.

ВВП США должен увеличиться примерно на 2,25% в этом году, что является "солидным показателем, поскольку превосходит мое мнение относительно потенциальных темпов роста экономики в долгосрочной перспективе", сказал он, выступая во Франкфурте.

Тем временем Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира. Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в текущем году, минимальными темпами за 10 лет, по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен - с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

В среду на фоне возобновившихся опасений по поводу дальнейшего роста мировой экономики просели фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 потерял 0,5%, Китай не работает до 7 октября в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), снижается Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 2,8-3,2%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 теряет 1,7%).

В США в среду вышли данные по занятости в производственном секторе за сентябрь, который также оказались хуже прогнозов, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Федрезерва США. Индекс занятости ADP Employment в сентябре показал прирост новых рабочих мест в размере 135 тыс. при прогнозах на уровне 140 тыс., при этом показатель прироста за август в размере 195 тыс. мест был пересмотрен с понижением до 157 тыс. мест.

Вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США оказалась негативной для нефтяного рынка (запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей), цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $1,6 ниже уровня суточной давности.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $57,48 за баррель (-2,4% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,36 за баррель (-2,4% и -0,8% во вторник).

Цены на нефть находятся ниже уровней, на которых они были до атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Спад в последние дни объясняется новыми опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

По оценке опрошенных Bloomberg экспертов, страны ОПЕК в сентябре сократили нефтедобычу на рекордные с 2002 года 1,59 млн баррелей в сутки, до 28,3 млн б/с, минимального уровня за последнее десятилетие.

Портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова отмечает, что статистика из США заметно напугала инвесторов, напомнив о сохраняющихся рисках замедления экономики - как американской, так и мировой, из-за продолжающихся торговых войн. Слабые статданные были восприняты именно как угроза экономике, а не как повышение шансов на дальнейшее смягчение монетарной политики ФРС. Публикация данных о деловой активности в производственном секторе США уронила котировки всех американских металлургов и продолжает оказывать негативное влияние на европейские и российские компании сектора. Очевидно, инвесторы продолжат внимательно следить за новой макростатистикой, чтобы оценить эффект влияния торговых противостояний США с другими странами, поскольку до вторника инвесторы воспринимали американскую экономику как более устойчивую к внешним потрясениям, если не абсолютно защищенную от них.

По мнению аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынках складывается довольно тревожная ситуация. Экономика еврозоны, по сути, живет уже длительное время в условиях нулевой ключевой ставки и отрицательной депозитной ставки. Однако вместо роста макроэкономические показатели говорят о замедлении. В США вышли данные о существенном замедлении производственной активности в условиях торговой войны. Представители ФРС пока не склонны говорить о дальнейшем смягчении денежной политики, поэтому рынки без экономического роста и без свежих дешевых денег могут придерживаться только одного направления - вниз.

Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%) подешевели на ожиданиях слабости европейской экономики и на продолжающемся упрямстве Дании по поводу прокладки "Северного потока 2" в ее территориальных водах (альтернативный маршрут потребует расходы сверх запланированных). Перспектива замедления мировой экономики повышает вероятность дальнейшего падения цен на нефть.

На рубль давит нефть и низкие аппетиты к риску в условиях замедления мировой экономики, однако стимулы ведущих центральных банков могут быстро развернуть ситуацию, так как рубль остается одной из самых обеспеченных и высокодоходных валют в мире.

В России началась энергетическая неделя. Заявлений достаточно много, но главный посыл - это стабильность рынка, которая существует и будет поддерживаться. Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов полагает, что цена за баррель около $60 сохранится до конца года. Глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин отметил, что спрос на нефть продолжит расти, так как постоянно появляются новые точки потребления.

Слабая статистика от Китая до США и серия негативных прогнозов создают негативный фон для инвесторов. Однако на среду также запланированы выступления представителей ФРС, которые могут немного успокоить рынки, если выскажутся на тему повышения ожиданий снижения ставки. Впрочем, как видно на примере Европы, низкие ставки это далеко не гарантия экономического роста, если идет торговая война. Российский рынок акций остался под давлением распродаж, так как спад европейской экономики означает снижение спроса на отечественный экспорт. У рубля сохраняются его преимущества высокодоходной валюты, что защищает его от значимых просадок, отмечает Кочетков.

По словам аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, поскольку Китай ушел на недельные выходные, тема торговых переговоров с США, которые должны возобновиться 10 октября, пока ушла на задний план. Успех этих переговоров совсем не гарантирован, так что текущая пауза скорее работает на усиление неопределенности и играет на руку продавцам. В этих условиях дополнительное давление на фондовые рынки оказала негативная макростатистика из США и резкое ухудшение прогнозов ВТО по росту мировой торговли в 2019-2020 годах.

Накануне вышли данные по производственной активности в США от ISM, которая оказалась рекордно низкой за последнее десятилетие. Для инвесторов по всему миру это стало тревожным звонком, свидетельствующим о проблемах в "экономике номер один". Вместе с проблемами ведущих экономик Европы и замедлением Китая это создает достаточно тревожную картину.

Слабая нефть создает предпосылки для сохранения негативной динамики в нефтегазовом секторе российского рынка в четверг. При этом текущий "risk off" формирует почву для нового похода золота выше $1500 за унцию. Это может вернуть позитив в динамику золотодобывающих компаний. Желтый металл среди прочего может в ближайшее время стать бенефициаром темы Brexit. Вечером в среду Борис Джонсон представит свой план выхода Британии из ЕС на конференции консерваторов в Манчестере, однако источники СМИ в руководстве ЕС уже заявили, что не согласятся с планом британского премьера.

Бумаги российских металлургических компаний в четверг продолжат демонстрировать слабость на сохраняющейся негативной конъюнктуре на мировом рынке стали. Индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2700-2730 пунктов, считает Дейнека.

По оценкам экспертов Sberbank CIB, падение производственного индекса ISM PMI в США было связано, в том числе, с забастовкой в компании General Motors, которая началась в середине сентября. Тот факт, что одна забастовка так сильно повлияла на индекс, отражающий состояние всего сектора (несмотря на некоторое ослабление напряженности в торговых отношениях с Китаем в сентябре), подчеркивает сложность ситуации в обрабатывающей промышленности США. Все это может стать основанием для третьего снижения ставки ФРС США в текущем году (возможно, уже в октябре).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-21,7% и -20% "префы"), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-8%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-7,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-5,8%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,5%), акции "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) (-4,3%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+8,2% и +4,6% "префы"), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+2,9% и +8,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,551 млрд рублей (из них 9,527 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).