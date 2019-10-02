Евробонды РФ в среду вечером умеренно дешевеют на снижении интереса инвесторов к рисковым активам

Москва. 2 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций снижаются на торгах в среду в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам на опасениях за темпы роста глобальной экономики. Котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries), напротив, повышаются на фоне публикации в США слабых данных макроэкономической статистики. Это в результате ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию вторника на 12 базисных пунктов и составила 114,0% от номинала, что соответствует доходности 2,9% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 10 базисных пунктов, составив 101,06% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 1,49% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 8 пунктов и составил 141 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 17 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 126,85% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,1% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 35 пунктов, опустившись до 122,72% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 4,07% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 32 базисных пункта - до 109,03% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов - до 3,23% годовых), с погашением в 2023 году - на 11 базисных пунктов, до 109,34% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 2,38% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 24 базисных пункта, подешевев до 118,49% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,12% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 14 базисных пунктов, до 106,12% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 3,34% годовых).

"Торги в сегменте российских государственных еврооблигаций проходят в среду в основном при снижении котировок. В настроениях инвесторов присутствует двойственный элемент. С одной стороны, не очень хорошие данные по экономике США свидетельствуют о замедлении американской экономики. Это приводит к росту котировок US Treasuries и уменьшению доходности этого класса активов. Следом идет уменьшение интереса к рисковым активам и снижение сырья, в том числе, нефти. С другой стороны, у России хорошие макроэкономические показатели, поэтому российский сегмент государственных еврооблигаций выглядит намного предпочтительнее аналогичных ЕМ-активов. В российских бумагах основной риск находится в санкционной области, поэтому участники этого рынка должны определиться - либо следовать за динамикой UST и тогда российские евробонды продолжают оставаться привлекательными для инвесторов в связи с их более высокой доходностью, либо акцентировать внимание на общемировом снижении интереса к риску и санкционной тематике", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Как сообщалось накануне, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer, опубликованного в среду, стало известно, что число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест, а не 195 тыс., о которых сообщалось ранее.

Слабые данные вызвали опасения, что экономика США постепенно приближается к рецессии, а также усилили ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой.