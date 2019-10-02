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Главная / Мнения аналитиков / БКС Глобал Маркетс начинает анализ Юнипро с рекомендацией "покупать" для ее акций
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02 октября 2019 года 19:15
БКС Глобал Маркетс начинает анализ Юнипро с рекомендацией "покупать" для ее акций
"БКС Глобал Маркетс" начал анализ теплоэнергетической компании "Юнипро" (MOEX: UPRO), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Прогнозная стоимость акций "Юнипро", рассчитанная аналитиками "БКС Глобал Маркетс", составляет 3,7 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".
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Компании упоминаемые в новости: Юнипро
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