Благодаря внешнему фону фондовые "медведи" смогли сохранить инициативу - Промсвязьбанк

В рамках торговой сессии среды благодаря внешнему фону "медведи" смогли сохранить инициативу и возобновить негативную динамику, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. При этом, пробив поддержку на уровне 2730 пунктов, они подтвердили развитие коррекционного сценария, ближайшей целью которого выступает уровень 2680 пунктов.

"С технической точки зрения, в сложившихся обстоятельствах главной задачей "медведей" выступает пробой августовских минимумов, установленных в районе 2615 пунктов, что закончит формирование модели "двойная вершина" с целью реализации в районе 2400 пунктов", - указывает эксперт банка.

В среду российский фондовый возобновил негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей, на фоне роста запасов нефти в Штатах, ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 2%, что поддержало российских "медведей". Также продажам в наших активах способствовала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли более 2,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 1,8%. На таком фоне к 18:10 мск. индекс МосБиржи снизился на 1,3%, уйдя в район 2722 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги ИнтерРАО и НЛМК, упавшие на 2,9%. Лучше рынка торговались акции Алросы, прибавившие 0,9%, и Ростелекома, удержавшие позиции у уровней закрытия вторника.