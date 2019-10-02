В росте доллара возникла пауза на фоне негативной статистики из США - "ВТБ Капитал Форекс"

Во вторник утром пара евро-доллар показала новый двухлетний минимум на отметке 1,0878, и после этого началась коррекция, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Основное движение вверх произошло во вторник после 17:00 Мск на публикации данных по индексу деловой активности ISM в промышленности США за сентябрь. Индекс упал с 49,1 до 47,8 (прогноз 50,0), и это значение оказалось минимальным с 2009 года. В результате фьючерсы на ставки ФРС стали показывать вероятность ее снижения в октябре на уровне 63,6%, в декабре - на уровне 85,8%. Доллар, соответственно, упал, пара eur/usd вырастала до 1,0940.

"Ранее мы писали о том, что в текущей ситуации единственное, что может ослабить доллар - это выход плохих данных из США, которые заставит ФРС более агрессивно смягчать политику, - указывает Алексей Михеев. - Однако ключевыми данными месяца по американской экономике является статистика по приросту числа рабочих мест вне с/х (Nonfarm Payrolls) от Минтруда США, значение за сентябрь будет опубликовано в пятницу. Альтернативные данные от агентства ADP по занятости в частном секторе вышли в среду на уровне 135 тыс. против прогноза 140 тыс.".

Скорее всего, поскольку падение пары евро-доллар остановилось, пара останется между 1,09 и 1,10 до пятницы, а дальше все будет зависеть от данных, прогнозирует эксперт "ВТБ Капитал Форекс". В четверг будет опубликован индекс деловой активности ISM в сфере услуг США за сентябрь. Поскольку сфера услуг составляет большую часть американской экономики, эти данные более важны для понимания того, какой выйдет в пятницу статистика по рынку труда в США, полагает Алексей Михеев.

Эксперт "ВТБ Капитал Форекс" считает, что если в пятницу статистика не выйдет экстраординарно плохой, доллар продолжит краткосрочный тренд на укрепление с целями в районе 1,0750.