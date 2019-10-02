Все факторы указывают на необходимость более глубокого смягчения процентной политики ЦБ - Промсвязьбанк

По предварительным оценкам, в сентябре дефляция сохранилась (менее -0,15% м/м), сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова. В годовом выражении уровень инфляции составил 4%, что соответствует нижней границе сентябрьского прогноза ЦБ на 2019 год (4%-4,5%). "До конца года инфляция опустится существенно ниже прогнозных оценок Банка России (мы прогнозируем 3,7%, прогноз МЭР 3,6%-3,8%), - прогнозирует эксперт банка. - Причем, если остаточные дефляционные процессы распространятся на начало октября, итог года по инфляции может оказать еще ниже".

В сентябре также усилилось снижение инфляционных ожиданий населения (они достигли минимума с мая 2018 года), указывает Денис Попов. В то же время, новые локальные минимумы (с февраля 2018 года) обновили сезонно очищенные ценовые ожидания предприятий. Дефляция в производственном сегменте (все три летних месяца минус, а годовой уровень индекса цен производителей опустился до 0,3%) уже негативно сказывается на динамике финансового результата корпораций - если в первом полугодии рост сальдированной прибыли составлял 30-40% г/г, то во втором полугодии рост замедлился ниже 20%.

"Надо понимать, что собственные ресурсы компаний - это основной ресурс для инвестиций (около 60% финансирования), - отмечает эксперт Промсвязьбанка. - В условиях низкой прибыли для своих проектов предприятия будут привлекать кредиты. Если процентные ставки будут завышены, то закрепление инвестиций на уровне 25% ВВП (сейчас около 20%) может оказаться невыполнимо задачей".

С учетом фактической дефляции, все факторы указывают на необходимость более глубокого смягчения процентной политики ЦБ, чем было предусмотрено в его обновленном базовом прогнозе, заключает Денис Попов.