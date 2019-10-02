"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Соллерса до "покупать" и оценку на 13%

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"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) на 13% - до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По мнению аналитиков "ВТБ Капитала" акции "Соллерса" вполне достойны того, чтобы вернуться на инвестиционные радары. Несмотря на отсутствие очевидных катализаторов для роста котировок акций "Соллерса" в краткосрочной перспективе, эти бумаги являются недооцененными относительно аналогов, что делает их привлекательными, считают эксперты.

Как считают аналитики, Ford Transit (лидер российского рынка в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов - прим. ИФ) укрепляет позиции "Соллерса" на рынке и открывает новые возможности, в том числе связанные с расширением электронной торговли в России. "Мы рассматриваем Ford Transit в качестве ключевого фактора роста и прибыльности "Соллерса" в ближайшей перспективе, при этом европейский опыт показывает, что это также может дать долгосрочный потенциал для создания стоимости", - говорится в обзоре. Кроме того, по оценкам экспертов, продажи внедорожника "Патриот" (UAZ Patriot) на новой платформе стартуют в 2022 году, что станет ключевым драйвером роста и улучшения прибыльности "УАЗа".

Все это позитивно повлияет на динамику роста финпоказателей "Соллерса". Потенциал роста рыночной стоимости акций "Соллерса" до прогнозного уровня, рассчитанного аналитиками "ВТБ Капитала", составляет порядка 52%, что соответствует рекомендации "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 296 рублей за штуку.