Спрос на российский долг продолжит поддерживать рубль - БКС

К середине недели рублю удается реализовать сдержанное укрепление, однако курс валюты остается в зоне выше 65 рублей за доллар, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. На взгляд эксперта, в настоящий момент в рубле не появилось новых реальных драйверов для возвращения к видимому укреплению, склонность валюты к сезонному ослаблению, вероятно, будет превалировать, однако спрос на российский долг продолжит поддерживать рубль.

Помимо вышеупомянутой сезонной слабости российской валюты, в пользу ослабления рублевого курса продолжают играть факторы рыночной тревожности как за торговые переговоры, так и за процесс импичмента в США, отмечает Антон Покатович. Между тем, данные макростатистики также не позволяют инвесторам забывать о рисках для роста мировой экономики. На этой неделе мы наблюдали за целой "кавалькадой" выхода "плохих" статданных. Особо тревожным сигналом стали данные индекса ISM Manufacturing PMI в США - индекс деловой активности в американской промышленности снизился до минимумов более чем за 10 лет. В результате, на наш взгляд, рыночные настроения остаются далеки от выхода в зону risk-on, что оказывает соответствующее давление на большую группу рисковых активов, включая нефть и рубль.

"Однако следует заметить, что на сегодняшний день риски возвращения рубля в активный девальвационный канал также видятся нам умеренными, - указывает аналитик "БКС Премьер". - Как показывают результаты аукциона Минфина в эту среду, российский долг все еще пользуется интересом у участников рынка. Реальных поводов для целевого выхода из российских активов также не наблюдается. Более того, долговой рынок, по нашим оценкам, до конца осени может продемонстрировать умеренный рост, а спрос инвесторов на российские бумаги окажет соответствующую поддержку рублю".

В данный момент эксперт "БКС Премьер" полагает, что рынок не заложен на снижение ключевой ставки ЦБ на октябрьском заседании, что формирует потенциал для роста в случае пересмотра ожиданий участников. На наш взгляд, предпосылки для такого пересмотра сейчас продолжают усиливаться. С одной стороны, инфляция, по всей видимости, в сентябре вернулась на таргетируемый уровень в 4%, в конце года мы можем увидеть уровни в 3,4-3,7%. Такой вектор развития инфляционных процессов, даже с учетом возможного ускорения темпов роста цен в начале 2020 года из-за расходования "буксующей" части бюджетных ассигнований, по нашим оценкам, дает регулятору достаточно места для еще как минимум одного снижения ставки в перспективе до конца года.

"С другой стороны, мы наблюдаем за замедлением темпов роста потребительского кредитования, в то время как состояние экономики, потребительского спроса остается подавленным, - указывает Антон Покатович. - Более активное снижение ключевой ставки не станет "панацеей" решения проблем перезапуска экономики, однако может усилить импульсы роста, на которые в начале 2020 года возлагаются большие надежды".

Также главный аналитик "БКС Премьер" обратил внимание на тот факт, что решение ЦБ РФ, как и других регуляторов, во многом будет ориентировано на ФРС: "С учетом появления все большего набора показателей, указывающих на усиление проблем в американской экономике, мы ожидаем от Федрезерва готовности к монетарной мягкости. Резюмируя вышеизложенное, ожидаем, что по итогам 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ будет находиться в диапазоне 6,5-6,75% (1-2 снижения до конца года). В отношении краткосрочной перспективы рубля ожидаем движения курса в диапазоне 64,2-65,8 в ближайшие дни".