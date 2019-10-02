Brent игнорирует риски - "БКС Глобал Маркетс"

Атака дронов на активы Saudi Aramco была быстро забыта, когда рынок понял, что влияние на предложение будет ограниченным, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Опасения по поводу роста спроса вновь перевешивают геополитические риски, в связи с чем цены опустились даже ниже уровня, предшествующего атаке, что, как полагают эксперты "БКС Глобал Маркетс", не обосновано.

"Мы по-прежнему считаем продолжающееся снижение количества буровых установок и запасов в США предвестником будущей стагнации добычи сланцевой нефти, в то время как риски перебоев в поставках, связанные с напряженностью на Ближнем Востоке и ситуацией в Венесуэле, безусловно, заслуживают премии. Мы видим потенциал роста котировок Brent на 20% до конца 2019 г. и продолжаем отдавать предпочтение Роснефти и Газпром нефти в качестве лучших инструментов, чтобы отыграть восстановление цен. Лукойл выглядит привлекательно на фоне продления выкупа в октябре", - отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Таченников и Ольга Аржаникова.