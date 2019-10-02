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02 октября 2019 года 17:10
Россия может потерять еще один год роста, надежды угасают - "БКС Глобал Маркетс"
Экономический рост в России в ближайшие 6-12 месяцев, скорее всего, останется низким, считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. "Реальная экономика продолжит умеренно расширяться, потребление останется слабым, а объем инвестиций вряд ли ускорится до 2020 года ввиду задержки запуска национальных проектов", - говорится в обзоре эксперта. По мнению Тихомирова, стремление властей придерживаться осторожной бюджетной политики объясняет задержку с запуском национальных проектов. "Надежды на реформы и новые стимулы угасают", - пишет он. ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ Рост экономики РФ продолжает балансировать на уровне около 1%, а последние отчеты указывают на то, что 2020 год может оказаться еще одним потерянным годом для российской экономики, считает экономист "БКС Глобал Маркетс". По его мнению, нацпроекты должны были привести к значительному росту инвестиционной активности и стать ключевым драйвером роста ВВП РФ в 2019-24 годах. Поэтому задержка в реализации национальных проектов правительства, возможно, станет самым большим разочарованием и главным фактором слабых результатов в инвестиционной сфере. "Как показывают данные Минфина, большинство этих проектов еще не были запущены: требования по выделению федеральных средств довольно жесткие, публичные конкурсы по проектам откладываются, поскольку частные соинвесторы еще не найдены", - говорится в обзоре. По данным Минфина, по состоянию на середину сентября правительство выделило только 47% годовых средств, запланированных на национальные проекты. ПОЗИТИВ ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ Невпечатляющая макроэкономическая картина компенсируется сильным состоянием финансов в России как государственных, так и внешних, считает Тихомиров. При этом он отмечает, что дополнительную поддержку оказывает эффективная антиинфляционная политика за счет слабого состояния внутреннего спроса. "После 6 лет (2012-17 годы) бюджетного дефицита в 2018 году бюджет России был исполнен с профицитом в 2,7%; данные Министерства финансов показывают, что за восемь месяцев 2019 года профицит вырос еще больше - до 3,7% ВВП. Формирование профицита было обусловлено главным образом двумя факторами: замораживанием номинальных государственных расходов в связи с реализацией так называемого бюджетного правила и значительным недофинансированием некоторых основных статей бюджета, а именно национальных проектов, которые составляют одну из крупнейших статей государственных расходов. Помимо благоприятного финансового положения России, из позитивных моментов также можно отметить эффективную антиинфляционную политику ЦБ, хотя стоит отметить, что снижению инфляционного давления также способствовали жесткий контроль за государственными расходами и падение личных доходов. Несмотря на повышение налога на добавленную стоимость в январе 2019 года, последовавшее ускорение инфляции оказалось довольно скромным и кратковременным", - говорится в обзоре. Хорошее состояние внутренних финансов России и уменьшающаяся зависимость правительства от нефтегазовых доходов обеспечили существенное улучшение внешнего баланса РФ. "Счет текущих операций остается в профиците, а международные резервы продолжают стремительно увеличиваться. По данным Минфина, Фонд национального благосостояния (ФНБ) достиг $124 млрд, что, однако, не включает средства, накопленные на государственных счетах в течение 2019 года. С учетом этих сумм размер ФНБ в сентябре составил бы $160 млрд, а его ликвидная часть - около 8% ВВП, что значительно выше официального целевого уровня в 7%. Более того, фонд продолжает расти со скоростью $3,5-4,5 млрд в месяц", - пишет Тихомиров. По его мнению, двойной профицит, контролируемая инфляция, высокий уровень резервов и низкий долг по-прежнему делают российский рынок привлекательным для инвесторов в облигации, особенно с учетом неустойчивых уровней долга во многих странах и расширяющегося списка облигаций и валют с отрицательной доходностью. "На этом фоне продолжаются притоки зарубежных денег на российский долговой и валютный рынки, что в перспективе способствует укреплению российского рубля", - отмечает экономист. УГАСАНИЕ НАДЕЖДЫ "2019 год должен был стать годом запуска национальных проектов Кремля, что повлекло бы за собой существенный рост госрасходов во многих сферах: в инфраструктуре, транспорте, здравоохранении, экологии, образовании и жилищном секторе. В начале года мы, как и консенсус, ожидали значительного увеличения инвестиций в основной капитал, роста активности в строительстве и промышленности и в конечном итоге ускорения экономического роста в России", - говорится в обзоре Тихомирова. Хотя некоторые позитивные сдвиги в IV квартале 2019 года все же возможны, по состоянию на конец сентября по ряду причин ожидания экономиста оказались слишком оптимистичными. "Одной из таких причин является медленный и сложный процесс выделения государственных средств для национальных проектов: проектная документация по многим направлениям все еще находится в стадии разработки, а правительство в качестве условия для выделения госфинансирования настаивает на привлечении в проекты частных соинвесторов со значительной долей участия, что зачастую трудно выполнимо. Другая причина - фактическая низкая приоритетность этих проектов на повестке дня правительства: власти в большей степени сосредоточены на консолидации бюджета и быстром восстановлении суверенных резервов", - пишет он. ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЫТАЕТСЯ ОБОГНАТЬ ВРЕМЯ Похоже, правительство пытается обогнать время в попытке подготовиться к новому мировому финансовому кризису, предположил Тихомиров. "Текущие обсуждения в правительстве параметров будущей политики не отражают изменений в менталитете, что было явно продемонстрировано в новом проекте бюджета, который кабинет министров внес в Госдуму. В основе документа лежит все то же "бюджетное правило": цена отсечения нефти для государственных расходов в 2020 году составит $42,4 за баррель против официального прогноза средней годовой цены $57 за баррель, что позволит правительству в следующем, а также в предстоящие 3 года, обеспечить профицит бюджета и рост Фонда национального благосостояния. Предполагается, что профицит составит 0,8% ВВП в 2020 году, но затем постепенно сократится до 0,2% к 2022 году. ФНБ вырастет в следующем году на 2,3 трлн рублей после запланированного увеличения на 2,8 трлн рублей в 2019 году", - пишет эксперт. НАЦПРОЕКТАМ БЫТЬ? Как отмечает Тихомиров, национальные проекты станут крупнейшей статьей расходов в новом бюджете: в 2020-22 годы валовые федеральные расходы достигнут 62 трлн рублей, из которых 15% пойдут на реализацию национальных проектов. "Планы масштабного увеличения государственных расходов в основном повторяют обещания, которые правительство давало и накануне текущего финансового года. Тем не менее вероятность их реализации зависит от многих условий и не в последнюю очередь от приоритетности задач на повестке дня кабинета министров. Если консолидация бюджета и восстановление резервов останутся главной задачей в политике правительства, то, вполне возможно, что макроэффект от национальных проектов в следующем году останется скромным", - говорится в обзоре. Как следует из последних официальных макропрогнозов, у правительства нет больших надежд на ускорение роста в России по крайней мере в следующем году, подчеркивает экономист. Ускорение экономики правительством прогнозируется не ранее 2021 г. - до 3%. ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ МОГУТ ПОМОЧЬ Помимо национальных проектов и государственных расходов, еще одним фактором, который в среднесрочной перспективе способен поддержать экономику, может стать рост потребительского спроса, считает экономист. "Колоссальное сокращение личных доходов (официальная статистика показывает, что реальные располагаемые доходы снижались последние 5,5 лет) стало важным фактором слабой динамики в экономике в целом. Разворот тренда доходов, безусловно, может привести к положительным изменениям в динамике экономического роста, но пока непонятно, реализуется ли этот сценарий. Кроме незначительных запланированных повышений заработной платы, новый проект бюджета показывает, что правительство пока что не планирует повышать выплаты. Частный сектор, за исключением крупных государственных предприятий и нескольких экспортеров, также не располагает ресурсами для значительного повышения заработной платы работникам. Следовательно, в конечном счете, самый оптимистичный сценарий для потребительского сектора - это стабилизация роста реальных доходов, которая вряд ли окажется достаточно большой, чтобы изменить общую макроэкономическую динамику", - говорится в обзоре. Тем не менее есть один важный политический момент, который может в конечном итоге переломить тенденцию потребительского спроса, а именно предстоящие парламентские выборы в сентябре 2021 года, считает Тихомиров. "Перед выборами правительство может предпринять некоторые популистские шаги в попытке заручиться поддержкой электората. Чтобы эффект от этих мер успел проявиться, шаги должны быть предприняты за несколько месяцев до дня голосования, то есть обсуждение новых повышений выплат госслужащим и пенсионерам может начаться уже в середине 2020 года, в то время как макроэкономический эффект от этих мер будет ощутим лишь в 2021 году", - пишет он. ГОСУДАРСТВО ИГРАЕТ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ Ключевым фактором будущего роста является политика российских властей, полагает Тихомиров. "Посредством использования налоговой системы и прямого владения крупнейшими компаниями российское государство продолжает контролировать все основные каналы притока капитала в экономику. В то же время накопленные (и все еще растущие) резервы выступают не только надежным антикризисным буфером, но и потенциальным источником инвестиций для реализации национальных проектов. Движение в сторону более эффективного и менее коррумпированного госуправления, приватизации госактивов и демонополизации ряда ключевых сфер экономической деятельности может привести к заметному ускорению роста в России, естественно при условии, что у властей будет достаточно воли, мужества и решительности следовать этому курсу", - говорится в обзоре. Как отмечает эксперт, большим достижением правящей элиты в России стал тот факт, что после десятилетия лихих и нестабильных 1990-х ей удалось обеспечить стабильность для экономики и населения. "Тем не менее побочным эффектом последующего периода стабильности стала его мутация в застой. Как показывает история, государству, играющему доминирующую роль в экономике, очень редко удается стать драйвером модернизации, роста и конкуренции в экономике. Вопрос о том, станет ли Россия исключением из этого правила, остается открытым", - говорится в заключение обзора.
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