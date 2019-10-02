Внешний фон продолжит давить на рубль, хотя большого потока "желающих на выход" не наблюдается - "Открытие Брокер"

У рубля сохраняются его преимущества высокодоходной валюты, что защищает его от значимых просадок, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль незначительно слабел на фоне усиления доллара и дешевеющей нефти. К середине московских торгов среды баррель Brent стоил около 3840 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,10%, недельная - до 7,12%, а месячная снизилась до 7,12%. Слабость рубля определяется нефтью и низкими "аппетитами" к риску в условиях замедления мировой экономики. Однако стимулы ведущих центральных банков могут быстро развернуть ситуацию, так как рубль остаётся одной из самых обеспеченных и высокодоходных валют в мире.

Размещение ОФЗ на аукционе оказалось чуть более успешным, чем неделей ранее. Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года в объёме доступном для размещения. Удалось разместить бумаги на 21,061 млрд рублей по номиналу при спросе 45,22 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,1%. С учётом замедления инфляции, текущая реальная доходность бумаг составляет более 3%. Тем не менее, внешний фон продолжит давить на рубль, хотя большого потока "желающих на выход" не наблюдается", отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.