Темпы реализации новой программы buyback ЛУКОЙЛа могут оказаться ниже, чем в 2018 г. - "ВТБ Капитал"

Темпы обратного выкупа акций "ЛУКОЙЛа" в рамках объявленной компанией 1 октября 2019 года новой программы могут оказаться ниже, чем в 2018 году, считают аналитики "ВТБ Капитала". Ранее компания выкупала заявленный объем досрочно.

"В этом году "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) уже потратил $1,4 млрд на выкуп акций в рамках оферты акционерам, и это следует учитывать в связи с запуском новой программы выкупа. Мы полагаем, что темпы выкупа акций в этом году могут быть ниже, чем в 2018 году", - говорится в обзоре инвестбанка.

Эксперты отмечают, что указанные временные рамки новой программы buyback (с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года) ничего не говорят о вероятной интенсивности программы. "Так, предыдущая программа (также объемом $3 млрд) была запущена 3 сентября 2018 года и должна была продлиться до 30 декабря 2022 года. Однако в итоге компания смогла завершить ее 19 августа 2019 года, т.е. меньше чем за год. Новая программа также вполне может быть завершена раньше. С другой стороны, у эмитента нет никакого формального обязательства завершать ее в 2022 году - компания может продлить ее действие по своему усмотрению", - следует из отчета "ВТБ Капитала".

В то же время эксперты Газпромбанка (MOEX: GZPR) полагают, что объявленная программа выкупа акций может быть завершена компанией к началу 2021 года. "Исходя из прогнозируемой средней цены на нефть в 2020 году на уровне $70 баррель, мы полагаем, что дополнительный свободный денежный поток позволяет "ЛУКОЙЛу" осуществлять выкуп на сумму приблизительно $200 млн ежемесячно. Таким образом, ЛУКОЙЛ сможет достигнуть намеченного объема в $3 млрд за 14-16 месяцев, т.е. к началу 2021 года", - пишут аналитики банка.

При этом, как сообщил ранее журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, компания не планирует досрочно завершать новую программу buyback.