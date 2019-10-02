Замедление экономического роста привело к падению нефти ниже 60 долларов за баррель - Julius Baer

Рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья, говорится в комментарии Julius Baer. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под давлением низких цен на нефть и газ, что может оказать негативное воздействие на размеры инвестиций и темпы роста добычи в будущем.

Влияние атак на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии на рынок "черного золота" отошло на задний план менее чем за месяц. Вместо геополитических факторов и опасений по поводу перебоев в поставках игроки больше обеспокоены вопросом замедления экономического роста. Данные по сфере производства вызвали разочарование и во вторник привели к падению цен на сырье ниже 60 долларов США за баррель.

"Несомненно, эскалация на Ближнем Востоке остается ключевой угрозой. Однако мы полагаем, что рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под давлением низких цен на нефть и газ, что может оказать негативное воздействие на размеры инвестиций и темпы роста добычи в будущем", - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.

Тем временем Эквадор объявил о намерении покинуть ОПЕК с целью обеспечить гибкость и рост производства нефти в более долгосрочной перспективе. Нефтяные доходы требуются для стабилизации государственных финансов, однако при уровне добычи чуть более 500 тыс. баррелей в день на страну приходится только 0,5% глобального объема. Норвегия решила выполнить данные ранее обещания и объявила о продаже 0,5% активов своего суверенного фонда, связанных с нефтегазовыми производителями. Фонд сохранит инвестиции в крупнейших нефтяных компаниях, а также компаниях, занимающихся нефтепереработкой. Причиной такого решения является желание зависимость страны от рисков в нефтегазовом секторе.