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Главная / Мнения аналитиков / Замедление экономического роста привело к падению нефти ниже 60 долларов за баррель - Julius Baer
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02 октября 2019 года 16:01
Замедление экономического роста привело к падению нефти ниже 60 долларов за баррель - Julius Baer
Рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья, говорится в комментарии Julius Baer. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под давлением низких цен на нефть и газ, что может оказать негативное воздействие на размеры инвестиций и темпы роста добычи в будущем. Влияние атак на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии на рынок "черного золота" отошло на задний план менее чем за месяц. Вместо геополитических факторов и опасений по поводу перебоев в поставках игроки больше обеспокоены вопросом замедления экономического роста. Данные по сфере производства вызвали разочарование и во вторник привели к падению цен на сырье ниже 60 долларов США за баррель. "Несомненно, эскалация на Ближнем Востоке остается ключевой угрозой. Однако мы полагаем, что рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под давлением низких цен на нефть и газ, что может оказать негативное воздействие на размеры инвестиций и темпы роста добычи в будущем", - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Тем временем Эквадор объявил о намерении покинуть ОПЕК с целью обеспечить гибкость и рост производства нефти в более долгосрочной перспективе. Нефтяные доходы требуются для стабилизации государственных финансов, однако при уровне добычи чуть более 500 тыс. баррелей в день на страну приходится только 0,5% глобального объема. Норвегия решила выполнить данные ранее обещания и объявила о продаже 0,5% активов своего суверенного фонда, связанных с нефтегазовыми производителями. Фонд сохранит инвестиции в крупнейших нефтяных компаниях, а также компаниях, занимающихся нефтепереработкой. Причиной такого решения является желание зависимость страны от рисков в нефтегазовом секторе.
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03 октября 2019 года 12:15
Ждем снижения доходности новых еврооблигаций VEON VIP 25 и считаем выпуск привлекательным - "БКС Глобал Маркетс"
VEON разместил новые еврооблигации объемом $700 млн на срок 5,5 лет с купоном 4,0%, спрос превысил $900 млн. Новый выпуск VIP 25 предлагает премию около 60 б.п. к обращающемуся VIP 24 со сроком обращения всего на один год меньше. "Мы считаем премию нового выпуска слишком щедрой и ждем ее сужения в... читать дальше
.03 октября 2019 года 12:10
Золото, наконец оставившее позади пять лет диапазонной торговли и достигшее нашего целевого уровня 1485 долл. США за унцию, будет в ближайшие месяцы и дальше выигрывать от множества экономических трудностей, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 12:00
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.03 октября 2019 года 11:50
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.03 октября 2019 года 11:44
Рынок акций РФ утром консолидируется, откат индексов сдерживается ростом бумаг Сбербанка и "ЛУКОЙЛа"
Москва. 3 октября. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips, откат индексов сдерживается коррекционным отскоком ряда бумаг во главе со Сбербанком и "ЛУКОЙЛом", хотя внешний фон остается негативным - мировые фондовые площадки снижаются из-за опасений замедления экономики США, также продолжает сползать вниз нефть. читать дальше
.03 октября 2019 года 11:40
Нефть по-прежнему зажата в широком диапазоне, причем маятник качается между риском снижения спроса в связи с замедлением международной экономики и риском для предложения из-за санкций и конфликтов, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:32
Российский рынок акций в четверг продолжит снижаться на фоне пессимистического глобального фона - Альфа-банк
оссийский рынок акций в четверг продолжит снижаться на фоне пессимистического глобального фона, сообщается в обзоре Альфа-банка. Поскольку нет убежденности в возможности достижения соглашения в ходе предстоящих американо-китайских переговоров, инвесторы сейчас сосредоточены на политике в области... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:29
До конца года инфляция опустится существенно ниже прогнозных оценок Банка России – до 3,7%, говорится в обзоре Промсвзьбанка. В этом ключе, по мнению аналитика банка Дмитрия Грицкевича, вероятность двух снижений ставки до конца года продолжает расти (базовый сценарий – 1 снижение в 2019 г.).... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:19
Российская валюта вряд ли изменит рамки торгового диапазона 65-65,50/USD, сообщается в комментарии РФПИ. Исходя из торгов среды, можно говорить об отсутствии существенного "натурального" локального спроса на валюту, а колебания во многом определяются краткосрочными позициями портфельных... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:00
При текущих ценах на нефть рубль смотрится локально переоцененным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оценивая фундаментальные условия для рубля, эксперт банка Михаил Поддубский указывает, что уход в начале текущей недели нефтяных цен ниже отметки в 60 долл/барр. по смеси марки Brent может... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:50
Рубль остаётся уязвимым на фоне глобального ухудшения "аппетита" к риску, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Опасения замедления мировой экономики, усугубившиеся на этой неделе после публикации слабых данных по индексу деловой активности ISM в США, давят на весь блок рисковых активов и валют... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:45
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг с середины сентября почти на 15%, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:32
Ожидаем возвращения нефти в более оправданный фундаментально и конъюнктурно диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent восстанавливается после просадки ниже поддержки (58,2 долл./барр.), сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Резкому снижению сырья способствовало ухудшение общерыночной конъюнктуры. Ожидаемо слабая статистика по запасам от Минэнерго добавила масла в огонь. "Как мы и предполагали, запасы... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:23
aiffeisenbank повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг с середины сентября почти на 15%, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом,... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:23
Рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов четверга после падения в предыдущие дни
Москва. 3 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дорожает к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметной просадки по итогам предыдущих торгов. читать дальше
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