Обновленная оценка минеральных ресурсов для месторождения металлов платиновой группы позитивна для Polymetal - Альфа-банк

Обновленная оценка минеральных ресурсов для месторождения металлов платиновой группы позитивна для Polymetal, сообщается в обзоре Альфа-банка. Polymetal (POLY: LN, ВЫШЕ РЫНКА, Ј14,3/акцию) во вторник представил обновленную оценку минеральных ресурсов в соответствии с кодексом JORC для месторождения металлов платиновой группы Викша. Общий объем четырех содержащихся металлов составил 5,7 млн унций в палладиевом эквиваленте.

"Мы считаем, что новость ПОЗИТИВНА для компании, - отмечают аналитики Альфа-банка Борис Красноженов и Юлия Толстых. - Цены на палладий выросли почти до $1 700/унцию на фоне острого дефицита этого металла на рынке (600 тыс. унций по итогам 2019 г., по оценке рынка). Норникель планирует увеличить добычу палладия с 2024 г., тогда как у других крупных производителей в Южной Африке и Зимбабве потенциал увеличения добычи ограничен из-за геологических и инвестиционных ограничений".

Викша – это месторождение палладия, платины, золота и меди, расположенное в Республике Карелия (Северо-Запад России), приблизительно в 450 км от Санкт-Петербурга, уувзявается в обзоре альфа-банка. Добыча на нем ведется открытым способом. Актив полностью принадлежит Polymetal. Доля оцененных и выявленных ресурсов увеличилась с 13% до 65%, из них на палладий приходится 67%, платину – 12% и золото – 10% совокупной ресурсной базы. По словам исполнительного директора компании Виталия Несиса, цель компании – завершить ТЭО проекта и опубликовать оценку запасов месторождения в 1П21.