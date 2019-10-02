Дивиденды в сочетании с обратными выкупами обеспечивают привлекательную доходность по акциям банка "Санкт-Петербург" - Альфа-банк

Дивидендная доходность акций банка "Санкт-Петербург" на уровне 7,3% в сочетании с обратными выкупами примерно 2,5% акций (которые, скорее всего, в дальнейшем продолжатся) обеспечивают по этим бумагам доходность вполне сопоставимую со доходностью Сбербанка и ВТБ, считает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

Как говорится в обзоре Альфа-банка, акции банка Санкт-Петербург по-прежнему торгуются с низкими оценками стоимости и находятся на самом низком уровне с февраля этого года. Это, по мнению аналитика, является привлекательной возможностью для покупки этих бумаг на ожиданиях публикации сильных финансовых показателей за 3К19. "Тем не менее, мы не исключаем краткосрочной коррекции после завершения обратного выкупа (7 октября). Видя потенциал роста на уровне 61%, мы подтверждаем рекомендацию "выше рынка"", - отмечает Евгений Кипнис.

Акции Банка “Санкт-Петербург” пока не смогли закрыть дивидендный гэп, отстав от бумаг Сбербанка и ВТБ на фоне слабых результатов за 1П19 (главным образом на фоне собственных торговых операций) и отсрочки обратного выкупа акций, указывает эксперт Альфа-банка. В то же время бизнес банка находится в хорошей форме: благодаря значительной подушке ликвидности банк может конкурировать с госбанками по процентным ставкам.

"Благодаря этому банк получает доступ к кредитованию высококачественных корпоративными заемщиков, - полагает Евгений Кипнис. - В то же время, наличие базы зарплатных клиентов дает возможности для роста розничного портфеля при весьма ограниченном влиянии регуляторных требований по ПДН (показатель долговой нагрузки). Дивидендная доходность на уровне 7,3%, на первый взгляд, не впечатляет инвесторов, однако в сочетании с обратными выкупами примерно 2,5% акций (которые, скорее всего, в дальнейшем продолжатся), доходность акций банка вполне сопоставима со доходностью Сбербанка и ВТБ".