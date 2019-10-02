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02 октября 2019 года 14:08
Возможное ослабление рубля в октябре не превысит 2%-5% - "Открытие Брокер"
Возможное ослабление рубля в октябре не превысит 2%-5%, а вот его укрепление может быть более сильным, если прогресс на переговорах США и Китая станет заметным, а обитатели Капитолийского холма не найдут оснований для очередных неприятностей для Москвы, говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Естественно, что фактор нефти продолжит играть свою роль, но Саудовская Аравия уже дала понять то, что цены ниже $60 за баррель её не устраивают, - отмечает эксперт. - Поэтому ждём котировки пары USD/RUB в диапазоне 63,5-66,5. В паре с евро рубль может оказаться более успешным, так как европейская валюта будет стремиться в сторону паритета с долларом из-за разницы ставок и состояния экономики еврозоны". Российский рубль подошёл к октябрю в несколько ослабленной форме. Однако связано это, на взгляд аналитика "Открытие Брокер", не с его фундаментальными основами, а с влиянием внешних факторов. Индекс доллара поднялся до максимума за 29 месяцев, что отражается на всех рискованных активах. Тем не менее, при смене настроений рубль будет первым кандидатом на активное укрепление, уверен эксперт. "Ключевым событием предстоящего месяца станет начало переговоров между США и Китаем 10 октября, - указывает Андрей Кочетков. - Пока сложно говорить о каких-либо ожиданиях, так как предыдущие попытки достигнуть общего знаменателя провалились. Однако на сей раз Д. Трамп может согласиться на уступки, чтобы иметь козырь в борьбе за кресло президента в будущем году. Провал переговоров будет означать рост рисков глобальной и локальной американской рецессии. Соответственно, любые позитивные сигналы за пределы переговорного процесса смогут оказать поддержку рублю". Ещё одним источником рисков для отечественной валюты, по мнению эксперта, остаётся американский Конгресс. Безграничная нелюбовь демократов к Д. Трампу и к России заставляет их искать связи с Москвой по любому поводу, даже в тех случаях, когда это выше понятия невероятного. Соответственно, можно закладывать 2%-4% возможного ослабления рубля, если в Конгрессе раскрутят новую антироссийскую тему, полагает Андрей Кочетков. Некоторую слабость отечественной валюте создаёт рынок ОФЗ, где доходности существенно снизились в течение года с уровней около 8,5% в I квартале до текущих ниже 7%. "Впрочем, продолжающееся замедление инфляции за счёт слабости потребительского рынка сохраняет реальную положительную доходность рубля почти без изменений в районе 2,8%-3,0%, - считает специалист "Открытие Брокер". - Стабильность рублю будет придавать факт продолжающейся девалютизации банковской системы. Можно ожидать усиления оттока средств с валютных вкладов, если будет принято решение об отрицательных ставках по валютным депозитам. Тогда хранение евро и швейцарских франков на банковских счетах станет крайне невыгодным. Часть средств уйдёт в доллар США, но часть также может уйти в рубль и на финансовый рынок".
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02 октября 2019 года 14:45
Аналитики Sberbank CIB по-прежнему считают акции ЛУКойла одними из самых привлекательных в секторе ввиду высоких свободных денежных потоков и существенного улучшения дивидендной политики. "С начала 2018 года ЛУКойл распределил среди акционеров $10 млрд, что подразумевает совокупную годовую... читать дальше
.02 октября 2019 года 14:41
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) на 13% - до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". читать дальше
.02 октября 2019 года 14:35
Обновленная оценка минеральных ресурсов для месторождения металлов платиновой группы позитивна для Polymetal - Альфа-банк
Обновленная оценка минеральных ресурсов для месторождения металлов платиновой группы позитивна для Polymetal, сообщается в обзоре Альфа-банка. Polymetal (POLY: LN, ВЫШЕ РЫНКА, Ј14,3/акцию) во вторник представил обновленную оценку минеральных ресурсов в соответствии с кодексом JORC для... читать дальше
.02 октября 2019 года 14:22
Дивиденды в сочетании с обратными выкупами обеспечивают привлекательную доходность по акциям банка "Санкт-Петербург" - Альфа-банк
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.02 октября 2019 года 13:48
Минфин внес в ГД законопроект о новом трехлетнем бюджете 2020-2022 гг. Ключевым отличием нового бюджетного плана на 2020 г. является достаточно существенное снижение профицита (с 1,23 трлн руб. до 0,88 трлн руб.). Однако такие изменения полностью укладываются в логику бюджетного правила и не... читать дальше
.02 октября 2019 года 13:15
Рубль в среду утром продолжает слабеть к доллару США, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Динамика национальной валюты всецело связано с глобальным снижением аппетита инвесторов к рисковым активам после публикации слабых данных по экономике США. "Сейчас мы не видим... читать дальше
.02 октября 2019 года 12:34
Среди компаний, выплачивающих промежуточные дивиденды в октябре, наибольшую доходность предлагает Норильский никель - ITI Capital
Среди компаний, выплачивающих промежуточные дивиденды в октябре, наибольшую доходность предлагает Норильский никель: 5,3%, сообщается в комментарии ITI Capital. Реестр закроется в понедельник, 7 октября. Чтобы получить дивиденд, необходимо купить бумагу до 3 октября включительно. Общая сумма выплат... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:43
Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к снижению вслед за миром, индекс МосБиржи ушел ниже 2750п
Москва. 2 октября. Рынок акций РФ после нейтрального старта торгов в среду перешел к снижению вслед за мировыми площадками, разочарованными слабой статистикой в США; индекс МосБиржи ушел ниже рубежа 2750 пунктов во главе с бумагами сетевых компаний. читать дальше
.02 октября 2019 года 11:30
Учитывая сохранение неоднозначного внешнего фона, в среду ждем диапазона 65,00-65,50 руб./долл. - РФПИ
В среду нефть растет, торгуясь около US$59,50/барр. на фоне данных о возможном сокращении запасов в США (официальные цифры выйдут сегодня), что способно немного стабилизировать настроения в отношении рубля относительно других ЕМ валют, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:15
Явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют, ожидается продолжение консолидации госбумаг, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Рынок ОФЗ продолжает двигаться в "боковом" направлении при минимальном изменении котировок – во вторник доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 6,77% годовых,... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:13
Размещение ОФЗ вряд ли окажет поддержку рублю на фоне сохранения негативных настроений на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
условиях сохранения негативных настроений на глобальных площадках сегодняшний аукцион ОФЗ, в ходе которого Минфин предложит бумаги с погашением в 2030 году без лимита для размещения, вряд ли окажет заметную поддержку рублю, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Ограничить негатив в отношении валют... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:01
Нефть останется в зоне 58-61 доллара за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть торгуется чуть выше 59 долл./барр., несколько восстановившись после вторника, когда котировки опускались к 58,4 долл./барр. Статистика от API вышла лучше ожиданий, показав неожиданное снижение запасов... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:50
(добавлены 4-5-й абзацы с консенсус-прогнозом) Газпромбанк (MOEX: GZPR) поднял прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $6,9 до $8 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. Между тем... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:38
Риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в утренние часы среды получают поддержку на фоне публикации отраслевых данных по запасам сырья в Штатах. Тем не менее, риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа банка". В... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:30
Москва. 2 октября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного слабеет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets на опасениях за темпы роста глобальной экономики. читать дальше
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