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02 октября 2019 года 13:48
В новом бюджете пока не нашлось места инвестициям из ФНБ - Райффайзенбанк
Минфин внес в ГД законопроект о новом трехлетнем бюджете 2020-2022 гг. Ключевым отличием нового бюджетного плана на 2020 г. является достаточно существенное снижение профицита (с 1,23 трлн руб. до 0,88 трлн руб.). Однако такие изменения полностью укладываются в логику бюджетного правила и не являются смягчением политики (по сравнению с прошлой версией бюджета), говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик банка Станислав Мурашов напоминает, что уровень расходов бюджета определяется по формуле: расходы = базовые нефтегазовые доходы (формируемые при цене на нефть 42,4 долл./барр.) + ненефтегазовые доходы + % по госдолгу + первичный структурный дефицит. Последнее слагаемое определяется Минфином и заложено стабильным, на уровне чуть менее 600 млрд руб. в год (таким же оно было и в предыдущей версии). Но из-за того, что объем ненефтегазовых доходов в плане вырос (в основном из-за повышения прогноза номинального ВВП на 2 трлн руб. до 112 трлн руб.), а также снизился прогнозный объем выплат по гособлигациям, автоматически увеличился объем расходов (согласно формуле). Также эксперт Райффайзенбанка подчеркивает, что из-за формулы бюджетного правила сокращение нефтегазовых доходов (по причине снижения плановых цен на нефть) практически не влияет на рост расходов до тех пор, пока прогнозная цена выше цены отсечения по бюджетному правилу. При том, что изменения в бюджете нельзя назвать косметическими (сокращение профицита существенно), идейно политика не изменилась. Так, при общем росте расходов социальная политика (пенсии, пособия) остается на втором плане, несмотря на слабеющие доходы населения (расходы на нее выросли чуть менее, чем на 90 млрд руб.), тогда как, например, финансирование национальной безопасности и обороны выросло более чем на 350 млрд руб. "Кстати говоря, в бюджете не прослеживается явного ускорения исполнения нацпроектов, - указывает Станислав Мурашов. - Их финансирование, по нашим оценкам, увеличится меньше, чем расходы на армию и полицию. Так, заметно (на 130 млрд руб.) возросли лишь расходы на охрану окружающей среды (второй по значимости нацпроект), расходы на национальную экономику и межбюджетные трансферты (большая часть реализации нацпроектов ложится на регионы) - на 140 млрд руб.". Наконец, в обзоре банка отмечается, что,несмотря на активные дискуссии об инвестировании средств ФНБ (и анонсирование Минфином использования части Фонда в 2020 г.), прогноз, опубликованный в законопроекте, не предусматривает этого: объем средств, вложенных в активы, и объем ликвидной части в результате пересмотра не меняется (с точностью до курсовой разницы и объема пополнения Фонда). "В таком формате бюджетный план не дает надежд на ускорение темпов экономического роста и улучшения состояния потребительского сегмента: без заметных стимулов (в т.ч. и со стороны инвестиций ФНБ) рост ВВП будет ограничен ~1,5%, как минимум, в 2020 г. Впрочем, учитывая продолжающееся обсуждение деталей использования ФНБ, в ближайшие месяцы в Закон о бюджете, скорее всего, будут внесены соответствующие корректировки", - резюмирует Станислав Мурашов.
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