Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к снижению вслед за миром, индекс МосБиржи ушел ниже 2750п

Москва. 2 октября. Рынок акций РФ после нейтрального старта торгов в среду перешел к снижению вслед за мировыми площадками, разочарованными слабой статистикой в США; индекс МосБиржи ушел ниже рубежа 2750 пунктов во главе с бумагами сетевых компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2745,51 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1321,23 пункта (-0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.

Доллар подрос до 65,47 рубля (+0,2 рубля).

Подешевели рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1% и -1,9% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -1,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%).

Подросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%).

В США фондовые индексы во вторник снизились на слабой статистике. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре упал до минимальных с июня 2009 года 47,8 пункта при прогнозах роста до 50 пунктов с августовских 49,1 пункта. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

На фоне пессимистичных статданных из США и замедления роста глобальной экономики участники рынка стали активнее ждать дальнейшего снижения ставки ФРС. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта по итогам заседания, которое состоится 30 октября, в 65% по сравнению с 40% днем ранее.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс во вторник сказал, что снижение процентных ставок американским ЦБ было необходимо для поддержания текущих темпов роста экономики, при этом отметив, что она остается в целом здоровой, несмотря на некоторые риски.

ВВП США должен увеличиться примерно на 2,25% в этом году, что является "солидным показателем, поскольку превосходит мое мнение относительно потенциальных темпов роста экономики в долгосрочной перспективе", сказал он, выступая во Франкфурте.

Тем временем Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира. Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в текущем году, минимальными темпами за 10 лет, по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен - с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

В среду на фоне возобновившихся опасений по поводу дальнейшего роста мировой экономики просели фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 потерял 0,5%, Китай не работает до 7 октября в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), снижаются Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Нефть утром в среду слабо корректируется вверх после шести сессий снижения, вызванного опасениями сокращения спроса на топливо на мировом рынке, но цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,98 за баррель (+0,2% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $53,95 за баррель (+0,6% и -0,8% во вторник).

Попытки роста в среду вызваны данными Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), указавшими на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 МСК, опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что они укажут на подъем запасов на 2 млн баррелей.

Отмечается, что цены на нефть сейчас находятся ниже уровней, на которых они были до атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Спад в последние дни объясняется новыми опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

По оценке опрошенных Bloomberg экспертов, страны ОПЕК в сентябре сократили нефтедобычу на рекордные с 2002 года 1,59 млн баррелей в сутки, до 28,3 млн б/с, минимального уровня за последнее десятилетие.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, индекс деловой активности в производственном секторе США ISM Manufacturing в сентябре опустился до минимума почти за десять лет, что вызвало всплеск волатильности на фондовом рынке США и негативно отражается на спросе на развивающихся рынках. Во второй половине дня (15:15 МСК) ожидается публикация данных ADP по занятости в США, которые также могут повлиять на ожидания инвесторов. На валютном рынке в начале торгов вероятно сохранение тенденции к ослаблению рубля из-за снижение склонности инвесторов к принятию риска после публикации слабых данных по экономике США.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, слабая статистика по активности в промышленности США увеличила риски рецессии, что оказало давление на все мировые площадки и отбросило индекс МосБиржи в район поддержки 2750 пунктов.

Дальнейшая динамика российского рынка плохо поддается прогнозу. С одной стороны, для роста просто не хватает притока свежих денег, с другой - особого желания продавать еще не видно. Однако при ухудшении внешнего фона рублевый индикатор рынка вполне может двинуться в сторону следующей поддержки 2700 пунктов. Нефть остается слабой, хотя особых поводов для снижения вновь нет, в то время как данные Американского института нефти показали снижение запасов нефти в стране на 5,9 млн баррелей. Если данные Минэнерго США порадуют "быков", то котировки Brent попробуют закрепиться выше $60 за баррель и двинуться к первой цели роста $62 за баррель, считает аналитик.

Аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков обратил внимание на то, что помимо понижения прогноза по росту мировой торговли от ВТО, агентство Fitch Ratings также ожидает, что рост мировой экономики в текущем году замедлится до 2,6%, а в 2020 году - до 2,5%, вместе с замедлением расширения ВВП Китая до 5,7%.

Рубль сдает позиции как под давлением слабой нефти, так и укрепления доллара на Forex - индекс американского доллара подбирался к максимуму за 29 месяцев, что может вызвать очередное недовольство президента США Дональда Трампа в адрес ФРС. Нефть Brent оставила рубеж $60 за баррель и оказалась ниже $59 за баррель - соответственно, можно говорить о том, что падение продолжается на ожиданиях спада в мировой экономике.

В итоге ожидания снижения ставки ФРС на заседании в конце октября повысились до 65% с 40% днем ранее. Трамп поспешил обвинить председателя ФРС Джерома Пауэлла в слабости производственного сектора американской экономики и вновь указал на ответственность ФРС за укрепление доллара, что мешает американским экспортерам, отмечает Кочетков.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, ситуация в промпроизводстве США является еще одним аргументом в пользу близости завершения кредитного цикла в экономике. Если посмотреть на оценку финансовых результатов американских компаний, то показатель прибыли на акцию для индекса S&P 500 уже почти год находится на одном уровне, а во втором-третьем квартале даже демонстрировал символическое снижение. Большое значение для дальнейшего восприятия перспектив роста прибылей компаний будет иметь старт сезона корпоративной отчетности за третий квартал, активная стадия которого начнется через полторы недели.

С точки зрения публикации значимой макростатистики среда будет интересна только публикацией данных по американскому рынку труда от ADP, но в четверг-пятницу определенно большого внимания будет заслуживать выход статистики по деловой активности в сфере услуг ЕС и США, а также состоянию рынка труда США от официальных властей. Еще одной темой среды может стать представление британским премьер-министром Борисом Джонсоном плана Brexit, который, как сообщает Telegraph, будет включать "две границы" (регуляционная граница между Великобританией и Северной Ирландией и таможенных проверок между Северной Ирландией и республикой Ирландия).

На российском рынке акций в среду есть перспективы повторного теста локальных минимумов в районе 2740-2750 пунктов по индексу МосБиржи, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-16% и -19,2% "префы"), ОАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-7%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-4,4%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+9,1% и +18,2% "префы"), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,802 млрд рублей (из них 2,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).