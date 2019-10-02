Рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов вслед за другими валютами ЕМ

Москва. 2 октября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного слабеет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets на опасениях за темпы роста глобальной экономики.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,35-65,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,38 руб./$1 (+11,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,41 руб./EUR1 (+2 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 7,09 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,05 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 56,01 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов среды на фоне снижения интереса инвесторов к риску после слабых данных по деловой активности в производственном секторе, опубликованных накануне в США. Слабые статданные наряду с сохраняющимися тревогами относительно замедления роста экономики способствовали росту ожиданий дальнейшего снижения ставки ФРС. Судя по фьючерсам на уровень ставки, трейдеры во вторник оценивали вероятность понижения ставки на четверть процентного пункта по итогам заседания Федрезерва в октябре в 65% против 40% днем ранее, пишет MarketWatch.

Как стало известно во вторник, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре 2019 года понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, в то время как аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 50 пунктов.

Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в сентябре вырос до 47,3 пункта с 47,2 пункта в августе. Индикатор занятости снизился до 46,3 пункта с 47,4 пункта.

Цены на нефть эталонных марок растут в среду утром после снижения на протяжении последних шести сессий, вызванного опасениями сокращения спроса на топливо на мировом рынке. Накануне котировки нефти снизились после выхода слабых статданных по производственному сектору США.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,73% - до $59,32 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,21%, до $54,27 за баррель.

Рост цен в среду вызван данными Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), указавшими на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей.

API собирает данные от трейдеров и нефтехранилищ на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы позже в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что они укажут на подъем запасов на 2 млн баррелей.

Цены на нефть сейчас находятся ниже уровней, на которых они были до атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Спад в последние дни объясняется новыми опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

По оценке опрошенных Bloomberg экспертов, страны ОПЕК в сентябре сократили нефтедобычу на рекордные с 2002 года 1,59 млн баррелей в сутки, до 28,3 млн баррелей в сутки, минимального уровня за последнее десятилетие.