Учитывая сохранение неоднозначного внешнего фона, в среду ждем диапазона 65,00-65,50 руб./долл. - РФПИ

В среду нефть растет, торгуясь около US$59,50/барр. на фоне данных о возможном сокращении запасов в США (официальные цифры выйдут сегодня), что способно немного стабилизировать настроения в отношении рубля относительно других ЕМ валют, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Учитывая сохранение неоднозначного внешнего фона, ждем сохранения диапазона 65,00-65,50", - прогнозирует эксперт.

Рубль во вторник остался в числе ЕМ аутсайдеров, потеряв к USD около 0,6%. В течение дня торги проходили в диапазоне 65,00-65,40/USD, хотя к концу дня рублю удалось на время отыграть часть потерь и закрыться около 65,25/USD. Несмотря на наличие бюджетного правила, которое снижает влияние цен на нефть на курс рубля, достижение отметки US$58,50/брл. по сорту Brent вчера, судя по графикам, способствовало достижению дневных минимумов.