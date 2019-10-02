Нефть останется в зоне $58-61 - Промсвязьбанк

Нефть останется в зоне 58-61 доллара за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Нефть торгуется чуть выше 59 долл./барр., несколько восстановившись после вторника, когда котировки опускались к 58,4 долл./барр.

Статистика от API вышла лучше ожиданий, показав неожиданное снижение запасов сырой нефти на 5,9 млн барр. Запасы бензинов при этом выросли на 2,1 млн барр., а дистиллятов снизились на 1,7 млн барр.

В среду в фокусе будут данные от Минэнерго США.

"Мы все же ожидаем роста запасов сырой нефти ввиду снижения активности на НПЗ из-за осеннего техрегламента. Нефть останется в зоне 58-61 долл./барр." - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.