Риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки в утренние часы среды получают поддержку на фоне публикации отраслевых данных по запасам сырья в Штатах. Тем не менее, риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа банка".

В вечерние часы вторника Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились почти на 6 mb, в то время как опрошенные Bloomberg аналитики ожидали увидеть рост запасов на 2 mb. Такое сильное сокращение запасов сырья позволило нефтяным котировкам отыграть часть потерь, вызванных вчерашним ослаблением аппетита к рисковым активам на фоне падения индекса деловой активности от ISM в США.

Также во вторник стало известно, что Эквадор объявил о выходе из состава ОПЕК в 2020 году в связи с желанием добиться финансовой стабильности и увеличить доходы бюджета, однако влияние данной новости на нефтяные котировки было минимальным, так как добыча нефти в стране составляет всего около 500 tbd.

Эксперты "Нордеа Банка" отмечают, что в среду в Москве стартует форум «Российская энергетическая неделя», в рамках которого министры энергетики РФ и Саудовской Аравии наверняка выскажут немало комментариев по ситуации на нефтяном рынке.