Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут просесть вслед за миром

Москва. 2 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно просесть на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США накануне вечером слабой статистики по деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), что российский рынок не успел отыграть во вторник, полагают аналитики.

В США фондовые индексы во вторник снизились. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре упал до минимальных с июня 2009 года 47,8 пункта при прогнозах роста до 50 пунктов с августовских 49,1 пункта. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

На фоне пессимистичных статданных из США и замедления роста глобальной экономики участники рынка стали активнее ждать дальнейшего снижения ставки ФРС. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта по итогам заседания, которое состоится 30 октября, в 65% по сравнению с 40% днем ранее.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс во вторник сказал, что снижение процентных ставок американским ЦБ было необходимо для поддержания текущих темпов роста экономики, при этом отметив, что она остается в целом здоровой, несмотря на некоторые риски.

ВВП США должен увеличиться примерно на 2,25% в этом году, что является "солидным показателем, поскольку превосходит мое мнение относительно потенциальных темпов роста экономики в долгосрочной перспективе", сказал он, выступая во Франкфурте.

Тем временем Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира. Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в текущем году, минимальными темпами за 10 лет, по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен - с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

В среду на фоне возобновившихся опасений по поводу дальнейшего роста мировой экономики снизились фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, Китай не работает до 7 октября в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%).

Нефть утром в среду корректируется вверх после шести сессий снижения, вызванного опасениями сокращения спроса на топливо на мировом рынке, но цена Brent все еще остается ниже $60 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:38 МСК составила $59,38 за баррель (+0,8% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $54,31 за баррель (+1,3% и -0,8% во вторник).

Рост цен в среду вызван данными Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), указавшими на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 МСК, опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что они укажут на подъем запасов на 2 млн баррелей.

Отмечается, что цены на нефть сейчас находятся ниже уровней, на которых они были до атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Спад в последние дни объясняется новыми опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

По оценке опрошенных Bloomberg экспертов, страны ОПЕК в сентябре сократили нефтедобычу на рекордные с 2002 года 1,59 млн баррелей в сутки, до 28,3 млн б/с, минимального уровня за последнее десятилетие.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 15,66 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось почти 2,96 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 октября снизился по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,03% и составил 106,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,004%, опустившись до 633,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "БКЕ-001Р-02" (+0,6%), "ВЭБ.РФ-001Р-10" (+0,4%) и "ГТЛК-001Р-13" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-1,03%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,38%) и "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Норильский никель" (MOEX: GMKN) полностью разместил 5-летние облигации серии БО-001P-01 объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября. Объем размещения по итогам сбора книги заявок был повышен с "не менее 10 млрд рублей" до 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,2% годовых.

ООО "Держава-платформа" полностью разместило допвыпуск облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на допвыпуск прошел 26 сентября. Цена доразмещения составила 100% от номинала. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 2 июля зарегистрировала допвыпуски облигаций компании серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей каждый. В феврале 2018 компания разместила 5-летние облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей, а в октябре облигации с погашением через 4,5 года серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона обеих серий установлена в размере 10% годовых. Ставка текущего купона обоих выпусков также составляет 10% годовых. 1 августа компания доразместила облигаций серии БО-01Р-02 на 500 млн рублей по цене 100% от номинала. Облигации размещаются в рамках программы облигаций 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

ООО "Легенда" 2 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 001Р-01 объемом 545,245 млн рублей. Техразмещение запланировано на 4 октября. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Номинальный объем серии 001Р-01 составляет 2 млрд рублей. В июле 2018 года компания разместила бонды на 1 млрд 454,755 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Дата погашения выпуска - 8 июля 2021 года. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 25-го купона облигаций 29-й серии в размере 5,3% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены на 35 лет и имеют квартальные купоны. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

Кроме того, ПАО "ФСК ЕЭС" выкупило в рамках оферты 1 млн 750,780 тыс. облигаций 25-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 11,67% выпуска. Компания в октябре 2015 года разместила облигации 25-й серии на 15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 5% годовых. Облигации размещены на 15 лет и имеют полугодовые купоны.

ПАО "Инвест-девелопмент" (MOEX: IDVP) установило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 9,2% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 700 млн рублей в апреле 2016 года, разместив при этом 95% выпуска на 665 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнена ставка 2-7-го купонов. 17 октября по выпуску предстоит исполнение оферты. Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 7,14% от номинала погашается каждые полгода начиная с 7-го купона, 7,18% от номинала - в дату погашения.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) выкупило в рамках оферты 14 млн 903,788 тыс. облигаций серии 001P-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 99,36% выпуска. Компания разместила 15-летние бонды объемом 15 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка текущего купона - 7,3% годовых.

SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) - ООО "ОВК Финанс" (ОВКФ) - 1 октября погасила четверть номинала 5-летних облигаций серии БО-01 на 15 млрд рублей. Размер выплаты составил 250 рублей на бумагу номиналом 1 тыс. рублей, в сумме - 3,75 млрд рублей. Список лиц, имевших право на получение выплат, составлялся по состоянию на 27 сентября. В августе владельцы облигаций согласились на продление срока их обращения с 10 сентября 2019 года до 3 сентября 2024 года с частичным погашением 30 сентября 2019 года. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг были утверждены "Московской биржей" 9 сентября. При этом в августе держатели облигаций отказались от требований досрочного погашения бумаг и их приобретения в течение 5 последних рабочих дней до 10 сентября 2019 года. Теперь количество купонных периодов бумаг увеличено до 30, продолжительность по 11-30-му установлена на уровне 91 дня (по 1-10-му оставлена прежней - 182 дня), процентная ставка по 11-30 периодам - в размере 9,55% годовых (19,16 рубля на бумагу за 11-й период и 17,86 рубля - на последующие).