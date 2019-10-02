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02 октября 2019 года 10:16
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Amazon.com, Inc.: продажа от текущих уровней: $1754,36; целевой уровень: $1605; стоп-лосс: $1786; ожидаемая доходность: +9%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней. Amazon.com, Inc. - американская транснациональная технологическая компания, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и искусственном интеллекте. Привлекательность идеи: 1. Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 71,5. 2. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем слом растущего тренда. Назрела коррекция. 3. На днях аналитик Morgan Stanley Брайан Новак подтвердил рейтинг "overweight" для Amazon и понизил целевые значения по росту цены компании. 4. Сенат США выслал письма Amazon, в которых выражает свою обеспокоенность и ставит под сомнение соблюдение компанией норм безопасности и охраны труда. История эта началась после недавних жалоб водителей компании и смежных подрядчиков на плохие условия труда. 5. Благодаря продолжению "торговой войны" сохраняется вероятность ввода санкций, затрагивающих зарубежные предприятия Amazon. 6. Федеральная Торговая Комиссия начала расследования, с целью выяснить не нарушает ли Amazon антимонопольное законодательство используя свое влияние на рынке. 7. Компания по-прежнему испытывает серьезные проблемы с законом в области конфиденциальности личной информации пользователей. 8. Amazon продолжает испытывать возрастающую конкуренцию на рынке облачных сервисов со стороны Alibaba, Microsoft и Google. 9. Последний квартальный отчёт компании оказался хуже ожиданий. 10. В третьем квартале Amazon ожидает, что операционная прибыль составит от 2,1 до 3,1 млрд долларов, что на 16-43 % меньше, чем в предыдущем году. Риски открытия позиции: 1. Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября; 2. Стабильные финансовые показатели компании. Вторая инвестиционная идея - Gilead Sciences, Inc.: покупка от текущих уровней: $62,9; целевой уровень: $67,4; стоп-лосс: $60,8; ожидаемая доходность: +4,9%; временной горизонт удержания позиции: 60 дней Gilead Sciences, Inc.,- американская биотехнологическая компания, которая занимается исследованиями, разработками и коммерциализацией лекарств. Компания специализируется в основном на противовирусных препаратах, используемых для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 13,6. 3. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена пришла в диапазон поддержки, от которого ранее неоднократно отбивалась выше. 4. На прошлой неделе стало известно, что Gilead Sciences Inc. возглавляет список самых инновационных фармацевтических компаний 2019 года, выпущенном IDEA Pharma, британской консалтинговой фирмой. 5. Разгорающийся "опиоидный кризис" никак не затрагивает Gilead, так как она не производит опиоидные средства. В некоторой степени, рост наркомании, а следовательно распространение гепатита и ВИЧ способствует росту продаж продукции этой компании, производящей противовирусные средства в том числе и от данных заболеваний. 6. Активная программа обратного выкупа акций компании. 7. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий. 8. Компания повысила свои финансовые прогнозы на текущий год. Риски открытия позиции: 1. Продолжающееся разбирательство о нарушении компанией антимонопольного законодательства в отношении некоторых лекарств, используемых для лечения ВИЧ-инфекции. 2. Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября Третья инвестиционная идея - McDonald's Corporation: продажа от текущих уровней: $91.3; целевой уровень: $84; стоп-лосс: $93,2; ожидаемая доходность: +8.0%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней McDonald's - американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания, работающих по системе франчайзинга. Привлекательность идеи: 1. Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 28. 2. Акция достаточно перекуплена, без коррекции цене будет сложно продолжать рост. 3. С точки зрения технического анализа мы видим, что растущий тренд сломлен, сейчас цена тестирует пробитый уровень поддержки в качестве сопротивления. Это "медвежий сигнал". 4. Компания имеет большой и быстрорастущий долг. Значительная часть заемных средств тратится на выплату дивидендов и обратный выкуп акций, а не на расширение бизнеса. 5. Около 60-65% доходов этой американской компании поступает из-за рубежа. В условии ослабления национальных валют, прибыль компании может снизиться на курсовых разницах. 6. McDonald's сейчас сталкивается с растущими затратами на рабочую силу в США, так как уровень безработицы в стране очень низок, и среди компаний существует конкуренция в борьбе за сотрудников. Риски открытия позиции: 1.Агрессивная программа обратного выкупа акций компании 2.Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября
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02 октября 2019 года 14:45
Аналитики Sberbank CIB по-прежнему считают акции ЛУКойла одними из самых привлекательных в секторе ввиду высоких свободных денежных потоков и существенного улучшения дивидендной политики. "С начала 2018 года ЛУКойл распределил среди акционеров $10 млрд, что подразумевает совокупную годовую... читать дальше
.02 октября 2019 года 14:41
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) на 13% - до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". читать дальше
.02 октября 2019 года 14:35
Обновленная оценка минеральных ресурсов для месторождения металлов платиновой группы позитивна для Polymetal - Альфа-банк
Обновленная оценка минеральных ресурсов для месторождения металлов платиновой группы позитивна для Polymetal, сообщается в обзоре Альфа-банка. Polymetal (POLY: LN, ВЫШЕ РЫНКА, Ј14,3/акцию) во вторник представил обновленную оценку минеральных ресурсов в соответствии с кодексом JORC для... читать дальше
.02 октября 2019 года 14:22
Дивиденды в сочетании с обратными выкупами обеспечивают привлекательную доходность по акциям банка "Санкт-Петербург" - Альфа-банк
Дивидендная доходность акций банка "Санкт-Петербург" на уровне 7,3% в сочетании с обратными выкупами примерно 2,5% акций (которые, скорее всего, в дальнейшем продолжатся) обеспечивают по этим бумагам доходность вполне сопоставимую со доходностью Сбербанка и ВТБ, считает аналитик Альфа-банка... читать дальше
.02 октября 2019 года 14:08
Возможное ослабление рубля в октябре не превысит 2%-5%, а вот его укрепление может быть более сильным, если прогресс на переговорах США и Китая станет заметным, а обитатели Капитолийского холма не найдут оснований для очередных неприятностей для Москвы, говорится в комментарии ведущего аналитика... читать дальше
.02 октября 2019 года 13:48
Минфин внес в ГД законопроект о новом трехлетнем бюджете 2020-2022 гг. Ключевым отличием нового бюджетного плана на 2020 г. является достаточно существенное снижение профицита (с 1,23 трлн руб. до 0,88 трлн руб.). Однако такие изменения полностью укладываются в логику бюджетного правила и не... читать дальше
.02 октября 2019 года 13:15
Рубль в среду утром продолжает слабеть к доллару США, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Динамика национальной валюты всецело связано с глобальным снижением аппетита инвесторов к рисковым активам после публикации слабых данных по экономике США. "Сейчас мы не видим... читать дальше
.02 октября 2019 года 12:34
Среди компаний, выплачивающих промежуточные дивиденды в октябре, наибольшую доходность предлагает Норильский никель - ITI Capital
Среди компаний, выплачивающих промежуточные дивиденды в октябре, наибольшую доходность предлагает Норильский никель: 5,3%, сообщается в комментарии ITI Capital. Реестр закроется в понедельник, 7 октября. Чтобы получить дивиденд, необходимо купить бумагу до 3 октября включительно. Общая сумма выплат... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:43
Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к снижению вслед за миром, индекс МосБиржи ушел ниже 2750п
Москва. 2 октября. Рынок акций РФ после нейтрального старта торгов в среду перешел к снижению вслед за мировыми площадками, разочарованными слабой статистикой в США; индекс МосБиржи ушел ниже рубежа 2750 пунктов во главе с бумагами сетевых компаний. читать дальше
.02 октября 2019 года 11:30
Учитывая сохранение неоднозначного внешнего фона, в среду ждем диапазона 65,00-65,50 руб./долл. - РФПИ
В среду нефть растет, торгуясь около US$59,50/барр. на фоне данных о возможном сокращении запасов в США (официальные цифры выйдут сегодня), что способно немного стабилизировать настроения в отношении рубля относительно других ЕМ валют, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:15
Явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют, ожидается продолжение консолидации госбумаг, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Рынок ОФЗ продолжает двигаться в "боковом" направлении при минимальном изменении котировок – во вторник доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 6,77% годовых,... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:13
Размещение ОФЗ вряд ли окажет поддержку рублю на фоне сохранения негативных настроений на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
условиях сохранения негативных настроений на глобальных площадках сегодняшний аукцион ОФЗ, в ходе которого Минфин предложит бумаги с погашением в 2030 году без лимита для размещения, вряд ли окажет заметную поддержку рублю, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Ограничить негатив в отношении валют... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:01
Нефть останется в зоне 58-61 доллара за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть торгуется чуть выше 59 долл./барр., несколько восстановившись после вторника, когда котировки опускались к 58,4 долл./барр. Статистика от API вышла лучше ожиданий, показав неожиданное снижение запасов... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:50
(добавлены 4-5-й абзацы с консенсус-прогнозом) Газпромбанк (MOEX: GZPR) поднял прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $6,9 до $8 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. Между тем... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:38
Риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в утренние часы среды получают поддержку на фоне публикации отраслевых данных по запасам сырья в Штатах. Тем не менее, риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа банка". В... читать дальше
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