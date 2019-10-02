В среду сложились условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать скорее как позитивное. Вместе с тем утренний рост стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США носит всего лишь коррекционный характер. Поэтому в среду сложились условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2760 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2770, 2780 пунктов.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее коррекционное повышение стоимости нефтяных фьючерсов пока выглядит недостаточным для начала активных покупок в российских акциях", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.