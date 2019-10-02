Утренние прогнозы: сильных драйверов нет

В среду аналитики предполагают открытие рынка акций РФ с небольшим "минусом". В целом ни для роста, ни для продаж сильных драйверов сейчас нет.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "В среду есть перспективы повторного теста локальных минимумов в районе 2740-2750 пунктов по индексу МосБиржи".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Однако негатив выражается лишь в снижении азиатских индексов. Рост цен на сырьевые контракты при относительно слабом рубле может поддержать экспортные секторы отечественного рынка. Кроме того, дальнейшее ухудшение статистики в США и других регионах намекает на продолжение цикла смягчения денежной политики в мире, что является позитивом для высокодоходного рубля".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Отечественный рынок акций откроется с небольшим "минусом". Первую половину дня индекс МосБиржи проведет в районе поддержки 2750 пунктов. А вот дальнейшая динамика рынка уже плохо поддается прогнозу. С одной стороны, для роста просто не хватает притока свежих денег. С другой - особого желания продавать еще не видно. Однако при ухудшении внешнего фона рублевый индикатор рынка вполне может двинуться в сторону следующей поддержки 2700 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2760 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2770, 2780 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее коррекционное повышение стоимости нефтяных фьючерсов пока выглядит недостаточным для начала активных покупок в российских акциях".