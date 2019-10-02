02 октября 2019 года 09:45
Утренние прогнозы: сильных драйверов нет
В среду аналитики предполагают открытие рынка акций РФ с небольшим "минусом". В целом ни для роста, ни для продаж сильных драйверов сейчас нет.
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "В среду есть перспективы повторного теста локальных минимумов в районе 2740-2750 пунктов по индексу МосБиржи".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Однако негатив выражается лишь в снижении азиатских индексов. Рост цен на сырьевые контракты при относительно слабом рубле может поддержать экспортные секторы отечественного рынка. Кроме того, дальнейшее ухудшение статистики в США и других регионах намекает на продолжение цикла смягчения денежной политики в мире, что является позитивом для высокодоходного рубля".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Отечественный рынок акций откроется с небольшим "минусом". Первую половину дня индекс МосБиржи проведет в районе поддержки 2750 пунктов. А вот дальнейшая динамика рынка уже плохо поддается прогнозу. С одной стороны, для роста просто не хватает притока свежих денег. С другой - особого желания продавать еще не видно. Однако при ухудшении внешнего фона рублевый индикатор рынка вполне может двинуться в сторону следующей поддержки 2700 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2760 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2770, 2780 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее коррекционное повышение стоимости нефтяных фьючерсов пока выглядит недостаточным для начала активных покупок в российских акциях".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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02 октября 2019 года 14:45
Аналитики Sberbank CIB по-прежнему считают акции ЛУКойла одними из самых привлекательных в секторе ввиду высоких свободных денежных потоков и существенного улучшения дивидендной политики. "С начала 2018 года ЛУКойл распределил среди акционеров $10 млрд, что подразумевает совокупную годовую... читать дальше
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02 октября 2019 года 14:41
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) на 13% - до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".
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02 октября 2019 года 14:35
Обновленная оценка минеральных ресурсов для месторождения металлов платиновой группы позитивна для Polymetal, сообщается в обзоре Альфа-банка. Polymetal (POLY: LN, ВЫШЕ РЫНКА, Ј14,3/акцию) во вторник представил обновленную оценку минеральных ресурсов в соответствии с кодексом JORC для... читать дальше
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02 октября 2019 года 14:22
Дивидендная доходность акций банка "Санкт-Петербург" на уровне 7,3% в сочетании с обратными выкупами примерно 2,5% акций (которые, скорее всего, в дальнейшем продолжатся) обеспечивают по этим бумагам доходность вполне сопоставимую со доходностью Сбербанка и ВТБ, считает аналитик Альфа-банка... читать дальше
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02 октября 2019 года 14:08
Возможное ослабление рубля в октябре не превысит 2%-5%, а вот его укрепление может быть более сильным, если прогресс на переговорах США и Китая станет заметным, а обитатели Капитолийского холма не найдут оснований для очередных неприятностей для Москвы, говорится в комментарии ведущего аналитика... читать дальше
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02 октября 2019 года 13:48
Минфин внес в ГД законопроект о новом трехлетнем бюджете 2020-2022 гг. Ключевым отличием нового бюджетного плана на 2020 г. является достаточно существенное снижение профицита (с 1,23 трлн руб. до 0,88 трлн руб.). Однако такие изменения полностью укладываются в логику бюджетного правила и не... читать дальше
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02 октября 2019 года 13:15
Рубль в среду утром продолжает слабеть к доллару США, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Динамика национальной валюты всецело связано с глобальным снижением аппетита инвесторов к рисковым активам после публикации слабых данных по экономике США.
"Сейчас мы не видим... читать дальше
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02 октября 2019 года 12:34
Среди компаний, выплачивающих промежуточные дивиденды в октябре, наибольшую доходность предлагает Норильский никель: 5,3%, сообщается в комментарии ITI Capital. Реестр закроется в понедельник, 7 октября. Чтобы получить дивиденд, необходимо купить бумагу до 3 октября включительно. Общая сумма выплат... читать дальше
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02 октября 2019 года 11:43
Москва. 2 октября. Рынок акций РФ после нейтрального старта торгов в среду перешел к снижению вслед за мировыми площадками, разочарованными слабой статистикой в США; индекс МосБиржи ушел ниже рубежа 2750 пунктов во главе с бумагами сетевых компаний. читать дальше
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02 октября 2019 года 11:30
В среду нефть растет, торгуясь около US$59,50/барр. на фоне данных о возможном сокращении запасов в США (официальные цифры выйдут сегодня), что способно немного стабилизировать настроения в отношении рубля относительно других ЕМ валют, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия... читать дальше
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02 октября 2019 года 11:15
Явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют, ожидается продолжение консолидации госбумаг, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.
Рынок ОФЗ продолжает двигаться в "боковом" направлении при минимальном изменении котировок – во вторник доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 6,77% годовых,... читать дальше
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02 октября 2019 года 11:13
условиях сохранения негативных настроений на глобальных площадках сегодняшний аукцион ОФЗ, в ходе которого Минфин предложит бумаги с погашением в 2030 году без лимита для размещения, вряд ли окажет заметную поддержку рублю, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Ограничить негатив в отношении валют... читать дальше
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02 октября 2019 года 11:01
Нефть останется в зоне 58-61 доллара за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.
Нефть торгуется чуть выше 59 долл./барр., несколько восстановившись после вторника, когда котировки опускались к 58,4 долл./барр.
Статистика от API вышла лучше ожиданий, показав неожиданное снижение запасов... читать дальше
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02 октября 2019 года 10:50
(добавлены 4-5-й абзацы с консенсус-прогнозом)
Газпромбанк (MOEX: GZPR) поднял прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $6,9 до $8 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой.
Между тем... читать дальше
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02 октября 2019 года 10:38
Нефтяные котировки в утренние часы среды получают поддержку на фоне публикации отраслевых данных по запасам сырья в Штатах. Тем не менее, риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа банка".
В... читать дальше
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