Brent торгуется у $59,4 за баррель

Американский фондовый рынок закрыл торги во вторник снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно снижаются в среду. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в среду.

Американский фондовый рынок закрыл торги во вторник снижением, давление на основные индексы оказали опубликованные в ходе сессии статистические данные, которые оказались слабее ожиданий.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре 2019 года понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, в то время как аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 50 пунктов.

Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в сентябре вырос до 47,3 пункта с 47,2 пункта в августе. Индикатор занятости снизился до 46,3 пункта с 47,4 пункта.

Также во вторник стало известно, что объем расходов на строительство в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем, хотя эксперты ожидали роста на 0,5%. В июле, по пересмотренным данным, показатель не изменился в помесячном выражении, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,1%.

"Данные являются основной причиной снижения рынка, которое мы сегодня наблюдаем. Отчасти это связано с тем, что индикатор ISM оказался слабее ожиданий, конечно, экономисты ждали лучшего результата", - сказал директор по инвестициям Plante Moran Financial Advisors Джим Бейрд, которого цитирует MarketWatch.

На фоне пессимистичных статданных из США и замедления роста глобальной экономики участники рынка стали активнее ждать дальнейшего снижения ставки ФРС. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта по итогам заседания, которое состоится 30 октября, в 65% по сравнению с 40% днем ранее.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс во вторник сказал, что снижение процентных ставок американским ЦБ было необходимо для поддержания текущих темпов роста экономики, при этом отметив, что она остается в целом здоровой, несмотря на некоторые риски.

ВВП США должен увеличиться примерно на 2,25% в этом году, что является "солидным показателем, поскольку превосходит мое мнение относительно потенциальных темпов роста экономики в долгосрочной перспективе", сказал он, выступая во Франкфурте.

Тем временем Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.

Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в текущем году, минимальными темпами за 10 лет, по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен - с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

Цена бумаг Bausch Health Cos. Inc. упала на 9,98% на сообщении фармацевтической компании о планах подать иск против Novartis AG.

Акции Charles Schwab Corp. подешевели на 9,73% на новостях о том, что брокерская компания больше не будет взимать комиссию за торговлю бумагами на биржах США и Канады.

Тем временем бумаги McCormick & Co. прибавили в цене 6,81%. Производитель приправ и специй отчитался о превзошедшей ожидания прибыли в третьем финансовом квартале и улучшил прогноз на 2019 год.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник потерял 343,79 пункта (1,28%) и составил 26573,04 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 36,49 пункта (1,23%) - до 2940,25 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 90,65 пункта (1,13%) и составил 7908,68 пункта.

С начала сентября Dow повысился на 2%, S&P - на 1,7%, Nasdaq - на 0,5%. По итогам квартала Dow и S&P 500 прибавили по 1,2%, тогда как Nasdaq снизился на 0,1%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно снижаются в среду на фоне возобновившихся опасений по поводу дальнейшего роста мировой экономики.

Падение усугубляется резким снижением американских индексов накануне - основные индикаторы потеряли более 1% из-за слабых статданных по активности в промсекторе.

Как стало известно во вторник, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Кроме того, Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила свой прогноз увеличения объема мировой торговли в 2019 году до 1,2% по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%, назвав эскалацию напряженности в торговых отношениях между Китаем и США основной причиной негативной динамики.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен - с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 падает в ходе торгов на 0,45%, более широкий Topix снижается на 0,4%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, южнокорейский Kospi уменьшился на 1,8%, индийский BSE Sensex - на 0,9%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 1,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,4%.

Единственный азиатский индекс, торгующийся в плюсе в среду - лаосский Laos Composite, растущий на 1,8%.

Рынки Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР до 7 октября включительно.

Акции японской финкомпании Mitsubishi UFJ Financial дешевеют на 1,6%, Sumitomo Mitsui - на 1,3%, Japan Post Bank - на 0,5%.

Котировки бумаг автопроизводителей Mazda и Honda опускаются на 2,3%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix уменьшается на 2,7%, LG Electronics - растет на 0,4%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto уменьшается на 1,7%, BHP - также на 1,7%.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения на протяжении последних шести сессий, вызванного опасениями сокращения спроса на топливо на мировом рынке.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК подорожали на $0,53 (0,9%) - до $59,42 за баррель. На торгах во вторник цена снизилась на $0,36 (0,61%) и составляла на закрытие $58,89 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,73 (1,36%), до $54,35 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,45 (0,83%), до $53,62 за баррель.

Рост цен в среду вызван данными Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), указавшими на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей.

API собирает данные от трейдеров и нефтехранилищ на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы позже в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что они укажут на подъем запасов на 2 млн баррелей.

"Поддержка, которую нефть получила от данных API, пока довольно умеренная по сравнению с тем обвалом, который наблюдался в последние две недели, - сказала основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. - Чтобы удержать подъем, эти данные должны подтвердиться в отчете Минэнерго".

Отмечается, что цены на нефть сейчас находятся ниже уровней, на которых они были до атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Спад в последние дни объясняется новыми опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

По оценке опрошенных Bloomberg экспертов, страны ОПЕК в сентябре сократили нефтедобычу на рекордные с 2002 года 1,59 млн баррелей в сутки, до 28,3 млн б/с, минимального уровня за последнее десятилетие.