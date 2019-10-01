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01 октября 2019 года 19:20

Рынок акций РФ под закрытие торгов растерял "бычий" настрой вместе с миром из-за слабой статистики в США

Москва. 1 октября. Рынок акций РФ под закрытие торгов во вторник растерял "бычий" настрой вместе с мировыми площадками после выхода в США слабой статистики по деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing); индекс МосБиржи смог удержаться в "плюсе" за счет ослабления рубля, а индекс РТС откатился ниже 1330 пунктов. Лучше рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа" после объявления компанией новой программы выкупа собственных акций (buyback).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2758,83 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1329,37 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1%.

Доллар подорожал до 65,37 рубля (+0,51 рубля).

Акции "ЛУКОЙЛа" подскочили до 5530 рублей (+2,7%), максимум сделок - 5750 рублей (+6,7%) - пик с апреля; объем торгов превысил 9,438 млрд рублей. НК объявила во вторник новую программу buyback на открытом рынке, в том числе выкупа акций в виде депозитарных расписок, на сумму до $3 млрд; программа будет действовать с 1 октября по 30 декабря 2022 года.

Также подросли акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%).

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,1% и -3,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%).

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, Китай не работает до 7 октября в связи с празднованием Дня образования КНР) на фоне известий о возобновлении торговых переговоров США и Китая 10-11 октября в Вашингтоне (делегацию из Китая будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ).

Фондовый рынок Японии вырос после повышения в стране налога на потребление (до 10% с 8%), австралийский рынок повысился благодаря снижению ключевой процентной ставки центробанком страны до рекордного уровня (0,75% годовых).

Предыдущие два повышения налога на потребление в Японии - до 5% с 3% в 1997 году и подъем до 8% в 2014 году - приводили к рецессии в экономике страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, дважды откладывавший повышение налога, заявил, что правительству необходимо было сделать этот шаг, поскольку старение населения требует от государства увеличения расходов, а объем госдолга вдвое превышает объем ВВП.

В США во вторник вышла слабая статистика, которая подогревает ожидания стимулирующих мер экономики со стороны Федрезерва, однако первая реакция рынков акций и нефти оказалась негативной. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре упал до минимальных с июня 2009 года 47,8 пункта при прогнозах роста до 50 пунктов с августовских 49,1 пункта.

В итоге в США фондовые индексы развернулись вниз (индекс S&P 500 снижается на 0,7%) и снижается Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,7-1,3%).

Нефть к вечеру также растеряла весь коррекционный рост, цена Brent к 18:50 МСК упала на $1,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $59,06 за баррель (-0,3% и -2,9% накануне), ноябрьская цена WTI - $53,63 за баррель (-0,8% и -3,3% в понедельник).

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, начало октября и четвертого квартала года российский фондовый рынок встретил ростом даже в отсутствие каких-то заметных драйверов для оптимизма. Новостной фон по-прежнему не способствует улучшению риск-аппетита инвесторов: в еврозоне - замедление потребительской инфляции в сентябре до 0,9% после 1% в прошлом месяце, в Китае - неясность относительно слухов о потенциальном делистинге китайских компаний с американских бирж, несмотря на опровержение данной информации со стороны США, в России - снижение индекса деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в сентябре до 46,3 с 49,1 пункта в августе.

Тем не менее, выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и глав региональных банков на этой неделе, а также предстоящий новый раунд торговых переговоров и старт нового отчетного сезона на следующей неделе могут дать инвесторам как минимум пищу для размышлений, а как максимум - идеи для потенциальных покупок.

Поддержку российскому индексу МосБиржи оказал рост акций "ЛУКОЙЛа". Прошлый buyback "ЛУКОЙЛа" был запущен в сентябре 2018 года тоже на $3 млрд и сроком на 3 года, однако он был завершен в течение 1 года, отмечает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций во вторник скорректировался вверх, несмотря на противоречивый внешний фон - попытки восстановления нефти нивелировалось снижением индексов в Европе и США. Локомотивом рынка стали бумаги "ЛУКОЙЛа" на информации о возобновлении компанией обратного выкупа. Текущее восстановление не оказало существенного влияния на техническую картину на графике индекса МосБиржи: очередное безрезультатное тестирование сопротивления 2780 пунктов подтверждает его силу и говорит о том, что "быкам" понадобится существенный повод для его пробоя. При этом для "медведей" основной задачей выступает пробой поддержки 2730 пунктов, что подтвердит развитие негативного сценария и ближайшую цель снижения в районе 2680 пунктов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, акции экспортеров во вторник поддержал ослабевший рубль - это подогрело акции "Сургутнефтегаза" и "Татнефти". Укрепление доллара негативно повлияло на драгоценные металлы, что привело бумаги Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюса" на позиции самых слабых акций дня. Общим негативом для рынка акций РФ стал опубликованный сентябрьский индекс PMI в обрабатывающих отраслях РФ: индикатор упал до 46,3 пункта по сравнению с 49,1 пункта в августе. Российские производители указали на самое сильное падение производства за месяц с апреля 2009 года. Также отмечается существенное сокращение рабочих мест из-за снижения объемов новых заказов.

Усиление доллара почти до 30-месячного максимума оказывает давление на все сырьевые активы, поэтому попытка нефти подняться на данных по снижению добычи в США, РФ и ОПЕК оказалась не столь эффективной. Падение производства в ОПЕК во многом было связано с временными факторами, включая форс-мажор по поставкам Bonny Light из Нигерии и саудовскую добычу, пострадавшую от атаки 14 сентября. В США падение производства в июле до 11,81 млн б/с было связано с активностью ураганов. Наступивший октябрь часто ассоциируется на рынке с ростом коммерческих запасов в США на фоне профилактических работ на НПЗ по переходу на зимний период. Опрос Reuters также говорит о том, что на рынке ждут увеличения запасов в США на 1,1 млн баррелей за прошлую неделю. В агентстве Fitch ожидают замедление темпов мирового роста до 2,5% в 2020 году по сравнению с предыдущим прогнозом 2,6%. Рост китайской экономики также замедлится до 5,7%. Всемирная торговая организация ожидает, что рост мировой торговли в текущем году составит всего 1,2% против 2,6% в апрельском докладе. На 2020 год ВТО ожидает рост торговли на 2,7% по сравнению с 3,0% в предыдущей оценке.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс полагает, что экономика США расширится в текущем году на 2-2,5%, что превышает его прежние ожидания. Однако новости из Гонконга могут вновь омрачить настроения на рынках: СМИ сообщают о застреленном участнике митинга, что может стать поводом для очередной эскалации протестной активности. Новости от "ЛУКОЙЛа" позволяют рассчитывать, что отечественные компании находятся в хорошем состоянии, а ослабление рубля лишь усилит позиции экспортеров, даже на фоне слабости сырьевого рынка, полагает Кочетков.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, подъем рынка акций с началом нового квартала отмечался на возросших вдвое оборотах. Локомотивом выступили акции "ЛУКОЙЛа" - участники рынка с энтузиазмом восприняли новость о новой программе buyback. Подросли акции "НОВАТЭКа" после комментариев о том, что у компании есть необходимые возможности для обеспечения поставок производимого СПГ.

В США слабым оказался вышедший накануне индекс PMI Чикаго, который в сентябре упал до 47,1 пункта против 50,4 пункта в августе. С учетом слабых данных фондовые индексы в США оказались чувствительными к публикации во вторник слабого индекса менеджеров по закупкам в целом по промышленности США. Продолжение публикации слабой статистики усиливает позиции сторонников дальнейшего снижения ставки ФРС, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+37,7% и +39,9% "префы"), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+12,7%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+10,2%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+6,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+4,6%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+3,7% и +4,9% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-21,5%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-16,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-11,8%), ОАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-11,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-10,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,375 млрд рублей (из них 6,813 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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