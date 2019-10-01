Цены евробондов РФ во вторник вечером сократили падение после публикации в США слабого индекса ISM

Москва. 1 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, снижавшиеся большую часть дня 1 октября, ближе к вечеру перешли к позитивной коррекции вслед за развернувшимися вверх ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries) после публикации в США слабых данных по индексу деловой активности. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более сдержанной реакции отечественных бумаг на макроэкономические данные по сравнению с US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию понедельника на 8 базисных пунктов и составила 114,10% от номинала, что соответствует доходности 2,88% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 15 базисных пунктов, составив 100,95% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов - до 1,545% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4,5 пункта и составил 133,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 14 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,06% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,09% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 17 пунктов, опустившись до 123,08% от номинала (доходность выросла также на 1 пункт и составила 4,05% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 12 базисных пунктов - до 109,28% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,19% годовых), с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 109,36% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 2,38% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 72 базисных пункта, подешевев до 118,71% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 4,11% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 25 базисных пунктов, до 106,25% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 3,325% годовых).

"Сегодня рынок российских еврооблигаций оказался под давлением продавцов, активность которых возросла вслед за наметившимся еще накануне вечером снижением котировок US Treasuries. Таким образом, рост базовых ставок привел к аналогичной динамике и доходностей облигаций emerging markets. При этом мы видим общемировое ухудшение настроений на развивающихся рынках, что негативно сказывается как на валютах, так и на активах emerging markets, в частности, второй день подряд заметно снижается курс рубля. Вместе с тем после публикации в США данных индекса деловой активности, оказавшегося заметно хуже ожиданий аналитиков, ситуация резко изменилась. В частности, доходности US Treasuries изменили свою динамику и пошли резко вниз, в результате чего был практически полностью нивелирован их рост, отмечавшийся вчера вечером и сегодня днем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Однако российский рынок более сдержанно отреагировал на публикацию макроэкономических данных в США и остался в основном в минусе, в то время как US Treasuries продемонстрировали более активное повышение. Возможно, полное отыгрывание российскими евробондами новых позитивных факторов произойдет завтра, если, конечно, ситуация в секторе US Treasuries сохранится позитивной для покупателей", - отметил Агарзаев.

Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. При этом показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 50 пунктов. Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в сентябре вырос до 47,3 пункта с 47,2 пункта в августе. Индикатор занятости снизился до 46,3 пункта с 47,4 пункта.