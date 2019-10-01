Во вторник на рынке акций РФ преобладали покупки благодаря ситуации на рынке энергоносителей - Промсвязьбанк

Во вторник покупки на российском фондовом рынке преобладали, что позволило ему продемонстрировать восходящую динамику, несмотря на противоречивый внешний фон, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Покупкам в наших акциях, по мнению главного аналитика банка Богдана Зварича, способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent восстанавливалась после падения днем ранее.

При этом динамика западных фондовых площадок, напротив, поддерживала "медведей". Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,5%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,8% и 0,6% соответственно. Несмотря на это к 18:10 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,4%, поднявшись в район 2759 пунктов. Локомотивом рынка стали бумаги Лукойла, которые, на информации о возобновлении компанией обратного выкупа, выросли на 2,7%. Компанию им составили акции Сургутнефтегаза и Юнипро, подъем которых превысил 1%. Хуже рынка торговались ИнтерРАО и Россети, упавшие более чем на 3%.

"Сегодняшнее восстановление не оказало существенного влияния на техническую картину на графике индекса МосБиржи, - отмечает эксперт Промсвязьбанка. - Очередное безрезультатное тестирование сопротивления на уровне 2780 пунктов подтверждает его силу и говорит о том, что "быкам" понадобится существенный повод для его пробоя. При этом, для "медведей" основной задачей выступает пробой поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов, что подтвердит развитие негативного сценария и ближайшую цель снижения, расположенную в районе 2680 пунктов".