Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро в первый торговый день месяца на фоне завершения налоговых выплат сентября

Москва. 1 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль несколько усилил темпы снижения к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат сентября и в ожидании новостей относительно развития американо-китайского торгового конфликта.

Курс доллара США составил 65,18 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,03 руб./EUR1, подорожав на 36,5 копейки. При этом евро торгуется выше отметки 71 руб./EUR1 впервые с 19 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,48 копейки - до 67,81 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 октября на 42,63 копейки, до 65,067 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,8 копейки, до 70,8449 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в ходе первых торгов месяца. Участники рынка уменьшили спрос на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат сентября, кроме того, инвесторы ожидают новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем (10-11 октября). Рынки надеются на прогресс в отношениях между этими странами, что может остановить дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР, однако администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла эту информацию.

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро сказал телеканалу CNBC в понедельник, что сообщение Bloomberg является "более чем наполовину неточным или же попросту лживым". В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет.

Цены на нефть поднимаются во вторник после резкого падения накануне на информации о том, что саудовская нефтекомпания Saudi Aramco полностью восстановила добывающие мощности, пострадавшие в результате недавней атаки. В настоящее время добыча нефти в Саудовской Аравии превышает 9,9 млн баррелей в сутки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 0,68% - до $59,67 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,67% - до $54,43 за баррель.

Нефть Brent подорожала на 0,6% в сентябре, однако завершила третий квартал падением на 8,7%, WTI потеряла 1,9% за месяц и 7,5% за квартал.

"К факторам, играющим против рубля, помимо некоторого обострения взаимной риторики между США и Китаем добавились цены на нефть, которые накануне вернулись ниже отметки в $60 за баррель Brent. Персональные санкции, введенные накануне в отношении нескольких российских граждан, не оказали заметного влияния на рубль, так как не имеют макроэкономических эффектов. Ключевым фактор риска на неделю остается публикация статистики по американской экономике (индекс ISM сегодня и данные по рынку труда в пятницу). В случае их заметного снижения на рынках могут усугубиться опасения замедления мировой экономики, провоцирующие уход от рисковых активов. В случае публикации сильных данных валюты развивающихся стран также могут оказаться под умеренным давлением на фоне укрепления доллара", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Из отдельных факторов риска для рубля вновь можно обратить внимание на санкционную историю. Вчера OFAC США ввел новые санкции против двух физических лиц и ряда юридических лиц, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Список физлиц и юридических непубличных лиц, находящихся под санкциями, продолжает пополняться, но ощутимого эффекта на валютный курс и в целом восприятие российских активов это не оказывает. По нашей оценке, санкционная премия в рубле на текущий момент близка к нулю. В базовом сценарии на сегодняшний день в паре "доллар-рубль" ориентируемся на диапазон 64,5-65 руб./$1, допуская уход выше верхней границы в случае ухудшения настроений на глобальных рынках", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Банк России во вторник, 1 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 732,7 млрд рублей (при лимите 2 трлн 980 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 732,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,96% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 24 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 180 млрд рублей (при лимите 2 трлн 180 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 438 млрд рублей) в среднем по ставке также 6,96% годовых.

Кроме того, Банк России 1 октября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 500 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и общем спросе 834 млрд рублей) в среднем по ставке 6,94% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного понизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,06% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,1% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца понизились на 2 б.п. - до 7,13% и 7,19% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 7,27% годовых.