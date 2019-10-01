Альфа-банк снизил рекомендацию для акций Мосбиржи до "держать" и оценку на 8%

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Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 110 рублей до 101 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Евгения Кипниса.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

"С начала 2019 года акции "Московской биржи" принесли акционерам 28% доходности (против 23% по рынку). Однако в настоящее время мы считаем, что все краткосрочные позитивные факторы уже отражены в котировках этих бумаг. Инвесторы, похоже, убедились в том, что "Мосбиржа" может поддерживать двузначный рост комиссионного дохода (на фоне снижения объемов торгов). Кроме того, рынок, вероятно, заранее учел роспуск резерва по рынку зерна (учитывая динамику акций)", - пишет Кипнис.

При этом он отмечает, что дополнительным источником риска при инвестировании в акции "Мосбиржи" может стать динамика чистого процентного дохода, учитывая снижение рублевых и долларовых балансов, а также понижение ставок.

"В долгосрочной перспективе мы по-прежнему считаем акции биржи привлекательными, благодаря контрциклической бизнес-модели и стабильным дивидендам. Тем не менее, мы видим весьма ограниченное количество драйверов дальнейшей переоценки акций в краткосрочной перспективе. Учитывая все эти факторы, мы ждем появления более привлекательной возможности для входа в эти бумаги", - говорится в обзоре Альфа-банка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 115,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 94,74 рубля за штуку.