В октябре рубль может торговаться в диапазоне 63,5-67 за доллар - ГК "ФИНАМ"

Октябрь российская валюта может провести в диапазоне 63,5-67 по отношению к американскому доллару, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

"Совокупность таких факторов, как возросшая волатильность на внешних финансовых площадках, причиной которой является сохраняющаяся торговая напряженность между Вашингтоном и Пекином, а также ушедшая премия за риск в стоимости фьючерсных контрактов Brent и WTI на фоне стремительного восстановления добычи "черного золота" Саудовской Аравией, станут существенными рисками для российской валюты. К тому же не будет в отличие от сентября и поддержки курсу рубля от закрытия квартального налогового периода. Мы ожидаем, что октябрь российская валюта может провести в диапазоне 63,5-67 по отношению к американскому доллару", - указывает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.