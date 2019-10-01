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Главная / Мнения аналитиков / Фондовые торги вторника, скорее всего, закроются в "плюсе" - ИК "Велес Капитал"
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01 октября 2019 года 16:02
Фондовые торги вторника, скорее всего, закроются в "плюсе" - ИК "Велес Капитал"
Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии вторника вышли в умеренный "плюс", а рублевый индикатор при этом остался в рамках краткосрочного диапазона 2740-2780 пунктов. Индекс РТС также находился ниже сопротивления 1350 пунктов, свидетельствуя о сдержанном импульсе к краткосрочному росту. При этом повышение на рынке РФ вполне может получить продолжение в случае сохранения поддержки от внешнего фона - торги вторника, скорее всего, закроются в "плюсе", считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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02 октября 2019 года 14:45
Аналитики Sberbank CIB по-прежнему считают акции ЛУКойла одними из самых привлекательных в секторе ввиду высоких свободных денежных потоков и существенного улучшения дивидендной политики. "С начала 2018 года ЛУКойл распределил среди акционеров $10 млрд, что подразумевает совокупную годовую... читать дальше
.02 октября 2019 года 14:41
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) на 13% - до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". читать дальше
.02 октября 2019 года 14:35
Обновленная оценка минеральных ресурсов для месторождения металлов платиновой группы позитивна для Polymetal - Альфа-банк
Обновленная оценка минеральных ресурсов для месторождения металлов платиновой группы позитивна для Polymetal, сообщается в обзоре Альфа-банка. Polymetal (POLY: LN, ВЫШЕ РЫНКА, Ј14,3/акцию) во вторник представил обновленную оценку минеральных ресурсов в соответствии с кодексом JORC для... читать дальше
.02 октября 2019 года 14:22
Дивиденды в сочетании с обратными выкупами обеспечивают привлекательную доходность по акциям банка "Санкт-Петербург" - Альфа-банк
Дивидендная доходность акций банка "Санкт-Петербург" на уровне 7,3% в сочетании с обратными выкупами примерно 2,5% акций (которые, скорее всего, в дальнейшем продолжатся) обеспечивают по этим бумагам доходность вполне сопоставимую со доходностью Сбербанка и ВТБ, считает аналитик Альфа-банка... читать дальше
.02 октября 2019 года 14:08
Возможное ослабление рубля в октябре не превысит 2%-5%, а вот его укрепление может быть более сильным, если прогресс на переговорах США и Китая станет заметным, а обитатели Капитолийского холма не найдут оснований для очередных неприятностей для Москвы, говорится в комментарии ведущего аналитика... читать дальше
.02 октября 2019 года 13:48
Минфин внес в ГД законопроект о новом трехлетнем бюджете 2020-2022 гг. Ключевым отличием нового бюджетного плана на 2020 г. является достаточно существенное снижение профицита (с 1,23 трлн руб. до 0,88 трлн руб.). Однако такие изменения полностью укладываются в логику бюджетного правила и не... читать дальше
.02 октября 2019 года 13:15
Рубль в среду утром продолжает слабеть к доллару США, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Динамика национальной валюты всецело связано с глобальным снижением аппетита инвесторов к рисковым активам после публикации слабых данных по экономике США. "Сейчас мы не видим... читать дальше
.02 октября 2019 года 12:34
Среди компаний, выплачивающих промежуточные дивиденды в октябре, наибольшую доходность предлагает Норильский никель - ITI Capital
Среди компаний, выплачивающих промежуточные дивиденды в октябре, наибольшую доходность предлагает Норильский никель: 5,3%, сообщается в комментарии ITI Capital. Реестр закроется в понедельник, 7 октября. Чтобы получить дивиденд, необходимо купить бумагу до 3 октября включительно. Общая сумма выплат... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:43
Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к снижению вслед за миром, индекс МосБиржи ушел ниже 2750п
Москва. 2 октября. Рынок акций РФ после нейтрального старта торгов в среду перешел к снижению вслед за мировыми площадками, разочарованными слабой статистикой в США; индекс МосБиржи ушел ниже рубежа 2750 пунктов во главе с бумагами сетевых компаний. читать дальше
.02 октября 2019 года 11:30
Учитывая сохранение неоднозначного внешнего фона, в среду ждем диапазона 65,00-65,50 руб./долл. - РФПИ
В среду нефть растет, торгуясь около US$59,50/барр. на фоне данных о возможном сокращении запасов в США (официальные цифры выйдут сегодня), что способно немного стабилизировать настроения в отношении рубля относительно других ЕМ валют, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:15
Явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют, ожидается продолжение консолидации госбумаг, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Рынок ОФЗ продолжает двигаться в "боковом" направлении при минимальном изменении котировок – во вторник доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 6,77% годовых,... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:13
Размещение ОФЗ вряд ли окажет поддержку рублю на фоне сохранения негативных настроений на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
условиях сохранения негативных настроений на глобальных площадках сегодняшний аукцион ОФЗ, в ходе которого Минфин предложит бумаги с погашением в 2030 году без лимита для размещения, вряд ли окажет заметную поддержку рублю, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Ограничить негатив в отношении валют... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:01
Нефть останется в зоне 58-61 доллара за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть торгуется чуть выше 59 долл./барр., несколько восстановившись после вторника, когда котировки опускались к 58,4 долл./барр. Статистика от API вышла лучше ожиданий, показав неожиданное снижение запасов... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:50
(добавлены 4-5-й абзацы с консенсус-прогнозом) Газпромбанк (MOEX: GZPR) поднял прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $6,9 до $8 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. Между тем... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:38
Риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в утренние часы среды получают поддержку на фоне публикации отраслевых данных по запасам сырья в Штатах. Тем не менее, риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа банка". В... читать дальше
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