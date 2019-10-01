Фондовые торги вторника, скорее всего, закроются в "плюсе" - ИК "Велес Капитал"

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии вторника вышли в умеренный "плюс", а рублевый индикатор при этом остался в рамках краткосрочного диапазона 2740-2780 пунктов. Индекс РТС также находился ниже сопротивления 1350 пунктов, свидетельствуя о сдержанном импульсе к краткосрочному росту. При этом повышение на рынке РФ вполне может получить продолжение в случае сохранения поддержки от внешнего фона - торги вторника, скорее всего, закроются в "плюсе", считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.