Сохраняем позитивный взгляд на золото и серебро - Julius Baer

Чрезмерно "бычьи" настроения среди спекулятивных трейдеров на краткосрочном фьючерсном рынке идут на спад. Не видно никаких признаков распродажи безопасных активов, что поддерживает оценку благоприятных фундаментальных условий в секторе. В итоге сохраняется, как отмечается в комментарии Julius Baer, позитивный взгляд на золото и серебро.

Инвесторы, которые следуют за трендом, и технические трейдеры были главными драйверами роста цен на золото и серебро с прошлого лета. Однако ситуация на рынке указывает на то, что некоторые из этих игроков потеряли терпение. В понедельник цены на золото и серебро упали на 1,6% и 3,1% соответственно, оказавшись под давлением отчасти из-за преодоления уровня технической поддержки. "Помимо некоторого укрепления доллара США мы не видим фундаментальных факторов для такой сильной распродажи. Новости с внешнеторгового фронта между США и Китаем в последнее время были весьма неоднозначными: с одной стороны, они говорили о близости соглашения между странами, с другой - об обсуждении в Минфине США возможности закрытия американского рынка для китайских компаний, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В ближайшие месяцы мы в целом видим более высокую вероятность очередного обострения противостояния между Вашингтоном и Пекином, чем деэскалации конфликта. Кроме того, динамика глобального ВВП все еще остается нестабильной, несмотря на снижение рисков рецессии благодаря позитивной статистике по экономике США в последнее время. Это, вероятно, привело к переоценке прогнозов по дальнейшему уровню процентных ставок американского Федрезерва, что усилило давление на котировки золота и серебра. Более умеренные прогнозы указывают на то, что чрезмерно "бычьи" настроения среди спекулятивных трейдеров на краткосрочном фьючерсном рынке идут на спад. Между тем мы не видим никаких признаков распродажи безопасных активов, что поддерживает нашу оценку благоприятных фундаментальных условий в секторе. В итоге мы сохраняем позитивный взгляд на золото и серебро".