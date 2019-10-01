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01 октября 2019 года 15:25
Сохраняем позитивный взгляд на золото и серебро - Julius Baer
Чрезмерно "бычьи" настроения среди спекулятивных трейдеров на краткосрочном фьючерсном рынке идут на спад. Не видно никаких признаков распродажи безопасных активов, что поддерживает оценку благоприятных фундаментальных условий в секторе. В итоге сохраняется, как отмечается в комментарии Julius Baer, позитивный взгляд на золото и серебро. Инвесторы, которые следуют за трендом, и технические трейдеры были главными драйверами роста цен на золото и серебро с прошлого лета. Однако ситуация на рынке указывает на то, что некоторые из этих игроков потеряли терпение. В понедельник цены на золото и серебро упали на 1,6% и 3,1% соответственно, оказавшись под давлением отчасти из-за преодоления уровня технической поддержки. "Помимо некоторого укрепления доллара США мы не видим фундаментальных факторов для такой сильной распродажи. Новости с внешнеторгового фронта между США и Китаем в последнее время были весьма неоднозначными: с одной стороны, они говорили о близости соглашения между странами, с другой - об обсуждении в Минфине США возможности закрытия американского рынка для китайских компаний, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В ближайшие месяцы мы в целом видим более высокую вероятность очередного обострения противостояния между Вашингтоном и Пекином, чем деэскалации конфликта. Кроме того, динамика глобального ВВП все еще остается нестабильной, несмотря на снижение рисков рецессии благодаря позитивной статистике по экономике США в последнее время. Это, вероятно, привело к переоценке прогнозов по дальнейшему уровню процентных ставок американского Федрезерва, что усилило давление на котировки золота и серебра. Более умеренные прогнозы указывают на то, что чрезмерно "бычьи" настроения среди спекулятивных трейдеров на краткосрочном фьючерсном рынке идут на спад. Между тем мы не видим никаких признаков распродажи безопасных активов, что поддерживает нашу оценку благоприятных фундаментальных условий в секторе. В итоге мы сохраняем позитивный взгляд на золото и серебро".
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02 октября 2019 года 14:45
Аналитики Sberbank CIB по-прежнему считают акции ЛУКойла одними из самых привлекательных в секторе ввиду высоких свободных денежных потоков и существенного улучшения дивидендной политики. "С начала 2018 года ЛУКойл распределил среди акционеров $10 млрд, что подразумевает совокупную годовую... читать дальше
.02 октября 2019 года 14:41
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) на 13% - до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". читать дальше
.02 октября 2019 года 14:35
Обновленная оценка минеральных ресурсов для месторождения металлов платиновой группы позитивна для Polymetal - Альфа-банк
Обновленная оценка минеральных ресурсов для месторождения металлов платиновой группы позитивна для Polymetal, сообщается в обзоре Альфа-банка. Polymetal (POLY: LN, ВЫШЕ РЫНКА, Ј14,3/акцию) во вторник представил обновленную оценку минеральных ресурсов в соответствии с кодексом JORC для... читать дальше
.02 октября 2019 года 14:22
Дивиденды в сочетании с обратными выкупами обеспечивают привлекательную доходность по акциям банка "Санкт-Петербург" - Альфа-банк
Дивидендная доходность акций банка "Санкт-Петербург" на уровне 7,3% в сочетании с обратными выкупами примерно 2,5% акций (которые, скорее всего, в дальнейшем продолжатся) обеспечивают по этим бумагам доходность вполне сопоставимую со доходностью Сбербанка и ВТБ, считает аналитик Альфа-банка... читать дальше
.02 октября 2019 года 14:08
Возможное ослабление рубля в октябре не превысит 2%-5%, а вот его укрепление может быть более сильным, если прогресс на переговорах США и Китая станет заметным, а обитатели Капитолийского холма не найдут оснований для очередных неприятностей для Москвы, говорится в комментарии ведущего аналитика... читать дальше
.02 октября 2019 года 13:48
Минфин внес в ГД законопроект о новом трехлетнем бюджете 2020-2022 гг. Ключевым отличием нового бюджетного плана на 2020 г. является достаточно существенное снижение профицита (с 1,23 трлн руб. до 0,88 трлн руб.). Однако такие изменения полностью укладываются в логику бюджетного правила и не... читать дальше
.02 октября 2019 года 13:15
Рубль в среду утром продолжает слабеть к доллару США, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Динамика национальной валюты всецело связано с глобальным снижением аппетита инвесторов к рисковым активам после публикации слабых данных по экономике США. "Сейчас мы не видим... читать дальше
.02 октября 2019 года 12:34
Среди компаний, выплачивающих промежуточные дивиденды в октябре, наибольшую доходность предлагает Норильский никель - ITI Capital
Среди компаний, выплачивающих промежуточные дивиденды в октябре, наибольшую доходность предлагает Норильский никель: 5,3%, сообщается в комментарии ITI Capital. Реестр закроется в понедельник, 7 октября. Чтобы получить дивиденд, необходимо купить бумагу до 3 октября включительно. Общая сумма выплат... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:43
Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к снижению вслед за миром, индекс МосБиржи ушел ниже 2750п
Москва. 2 октября. Рынок акций РФ после нейтрального старта торгов в среду перешел к снижению вслед за мировыми площадками, разочарованными слабой статистикой в США; индекс МосБиржи ушел ниже рубежа 2750 пунктов во главе с бумагами сетевых компаний. читать дальше
.02 октября 2019 года 11:30
Учитывая сохранение неоднозначного внешнего фона, в среду ждем диапазона 65,00-65,50 руб./долл. - РФПИ
В среду нефть растет, торгуясь около US$59,50/барр. на фоне данных о возможном сокращении запасов в США (официальные цифры выйдут сегодня), что способно немного стабилизировать настроения в отношении рубля относительно других ЕМ валют, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:15
Явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют, ожидается продолжение консолидации госбумаг, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Рынок ОФЗ продолжает двигаться в "боковом" направлении при минимальном изменении котировок – во вторник доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 6,77% годовых,... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:13
Размещение ОФЗ вряд ли окажет поддержку рублю на фоне сохранения негативных настроений на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
условиях сохранения негативных настроений на глобальных площадках сегодняшний аукцион ОФЗ, в ходе которого Минфин предложит бумаги с погашением в 2030 году без лимита для размещения, вряд ли окажет заметную поддержку рублю, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Ограничить негатив в отношении валют... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:01
Нефть останется в зоне 58-61 доллара за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть торгуется чуть выше 59 долл./барр., несколько восстановившись после вторника, когда котировки опускались к 58,4 долл./барр. Статистика от API вышла лучше ожиданий, показав неожиданное снижение запасов... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:50
(добавлены 4-5-й абзацы с консенсус-прогнозом) Газпромбанк (MOEX: GZPR) поднял прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $6,9 до $8 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. Между тем... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:38
Риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в утренние часы среды получают поддержку на фоне публикации отраслевых данных по запасам сырья в Штатах. Тем не менее, риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа банка". В... читать дальше
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