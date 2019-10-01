Схема "выкуп-погашение" стала существенным фактором инвестиционной привлекательности "ЛУКОЙЛа", но есть и еще плюсы - Атон

На фоне реализации одного из главных положительных катализаторов для акций "ЛУКОЙЛа" (схемы "выкуп-погашение") аналитики "Атон" в своем комментарии подтверждают рейтинг "выше рынка" и подчеркивают, что сильные балансовые показатели и продуманные стратегии в сегментах добычи и переработки обеспечивают компании устойчивую позицию в условиях текущей волатильности на рынке.

Во вторник "ЛУКОЙЛ" объявил о начале программы обратного выкупа акций/GDR объемом $3 млрд, рассчитанной на период до конца 2022 года. Исходя из цен на момент вчерашнего закрытия рынка, это соответствует 5,1% акционерного капитала или 36,3 млн акций. Временные рамки и объем новой программы схожи с параметрами предыдущей, которая была объявлена в августе 2018 года и завершилась спустя год. Было выкуплено 4,96% акционерного капитала (при расчете до погашения 35 млн акций в августе 2019 года). Правило для определения объема выкупа также не изменилось: "ЛУКОЙЛ" распределяет располагаемый FCF в пропорции 50:50 между возвратом акционерам путем выкупа акций и инвестициями в органический рост или сделки M&A; выкупленные акции в итоге планируется погашать. Это смягчает влияние выкупа на долю акций в свободном обращении (по данным МосБиржи, сейчас она составляет 54%), одновременно повышая дивиденд на акцию и доходность.

Ожидаемые темпы выкупа - $1,4 млрд, исходя из FCF 2019П: аналогично предыдущей программе, срок окончания установлен на конец 2022 года, что оставляет компании значительную свободу выбора в отношении темпов выкупа и позволяет скорректировать их в соответствии с изменениями располагаемого FCF. По оценкам аналитиков "Атон", в ближайшее время "ЛУКОЙЛу" должно быть доступно около $1,4 млрд располагаемого FCF 2019П, который можно использовать для выкупа (с корректировкой на $1,6 млрд, потраченных на публичную оферту). Это предполагает доходность 2% сверх дивидендной доходности около 4,7% за 2019П. Позитивный прогноз аналитиков по FCF на 2019 год поддерживается не только устойчивым показателем FCF за 1П19 (308 млрд руб., +70% г/г) на фоне сложных рыночных условий, но также активностью в сфере M&A, наблюдаемой с начала года (Marine XII в Конго). Хотя темп выкупа на данном этапе неизвестен, ожидается, что он вскоре станут понятным, поскольку "ЛУКОЙЛ" подробно раскрывает статистику по программе выкупа.

"Инвестиционный профиль "ЛУКОЙЛа" - не только выкупы. Схема "выкуп-погашение" стала существенным фактором инвестиционной привлекательности "ЛУКОЙЛа", что неудивительно, учитывая, что на предыдущий выкуп пришлось примерно 4% годовой доходности сверх дивидендной доходности 4% за 2018 год. Объявление о новой программе предполагает реализацию еще одного важного позитивного катализатора для акций компании, и в этой связи мы воспользуемся возможностью напомнить о другой сильной стороне инвестиционного профиля "ЛУКОЙЛа": хорошие балансовые показатели компании, ее фокус на добыче высокорентабельной нефти и завершенная инвестпрограмма в переработке обеспечивают устойчивые позиции в условиях текущей волатильности на рынке. Мы сохраняем наш рейтинг "выше рынка" по "ЛУКОЙЛу", - указывают аналитики "Атон".