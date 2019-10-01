Следующее заседание ФРС США в конце октября обещает быть интересным - "ВТБ Капитал"

Следующее заседание ФРС США, которое завершится 30 октября, обещает быть интересным, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Однако в нем отмечается, что снижение ставки по федеральным фондам на очередные 25 базисных пунктов в рамках промежуточной корректировки денежно-кредитной политики ФРС не гарантировано.

"Некоторое смягчение фискальной политики США и увеличение вливаний ликвидности со стороны ФРС может не только отсрочить наступление рецессии в американской экономике, но и продолжить оказывать поддержку рынку акций и рисковым активам в целом, подталкивая их ко все новым и новым максимумам", - отмечает экономист инвестбанка Нил Маккиннон.

Между тем управление собственным балансом, наряду с управлением процентными ставками, фактически становится для Федрезерва одним из двух основных инструментов денежно-кредитной политики. Это, по мнению эксперта "ВТБ Капитала", означает, что регулятору нет необходимости ждать, пока ставка по федеральным фондам достигнет определенного (например, нулевого) уровня, чтобы запустить программу количественного смягчения.

"Недавний дефицит долларовой ликвидности высветил проблему недостаточности так называемых свободных резервов банков – избыточной ликвидности, остающейся в распоряжении банков после выполнения регуляторных требований, - указывает Нил Маккиннон. - Для ее решения ФРС потребуется не только усовершенствовать механизм своих операций на денежном рынке таким образом, чтобы получить лучший контроль над рыночными ставками, но и увеличить резервы банков, прибегнув к постоянно действующим операциям на открытом рынке, что, по сути, является лишь еще одним названием количественного смягчения".