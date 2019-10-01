Рубль вынужден торговаться в умеренно-негативном ключе в диапазоне 65,00-65,50/USD - РФПИ

Слабые данные по PMI во вторник утром могут восприниматься негативно рынком, учитывая масштаб снижения, сообщается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. В текущих условиях рубль, по мнению эксперта, будет вынужден торговаться в умеренно-негативном ключе в диапазоне 65,00-65,50/USD, однако Дмитрий Полевой по-прежнему считает диапазон 64,00-66,00/USD фундаментально-обоснованным для рубля при текущих макропоказателях России и основных рыночных индикаторах для ЕМ.

Снижение рубля на 0.3% в понедельник не было худшим результатом среди ЕМ валют, но отражало общий сдержанный интерес со стороны инвесторов, считает Дмитрий Полевой. Глобальный рост доллара и обвал цен на нефть (ниже US$59.50/брл. по Brent) стимулировали спрос на валюту со стороны локальных участников, несмотря на присутствующие экспортные продажи. "Для спекулянтов в таких условиях безопаснее коротко играть от длинных позиций по валюте, хотя любые намеки на стабилизацию внешнего фона и позитивные новости используются для сокращения "лонгов", способствуя временным откатам ниже в паре USD/RUB", - заключает эксперт РФПИ.