Рынок акций РФ после невнятного открытия перешел к росту вслед за миром, лидирует "ЛУКОЙЛ" на новостях о buyback

Москва. 1 октября. Рынок акций РФ после невнятного старта торгов перешел к коррекционному росту вслед за мировыми фондовыми площадками, а также на фоне постепенного восстановления упавшей нефти; в лидеры роста вышли бумаги "ЛУКОЙЛа" на новостях, что компания объявила новую программу выкупа собственных акций (buyback).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2765,46 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1340,05 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 65,06 рубля (+0,2 рубля).

Акции "ЛУКОЙЛа" подскочили до 5668 рублей (+5,2%) - максимума с апреля, при объеме торгов более 1,836 млрд рублей. НК объявила во вторник новую программу buyback на открытом рынке, в том числе выкупа акций в виде депозитарных расписок, на сумму до $3 млрд; программа будет действовать с 1 октября по 30 декабря 2022 года.

Также подросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4% и +2,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%).

Подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

Индексы в США накануне выросли, участники рынка оценивали последние события в торговой войне между США и Китаем, а также следили за политической ситуацией в Штатах.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР.

Администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла это сообщение. В электронном письме агентству официальный представитель американского Минфина Моника Кроули сообщила, что власти на текущий момент "не рассматривают блокировку листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США".

Переговоры двух стран должны возобновиться 10-11 октября в Вашингтоне, делегацию из Китая будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Внимание инвесторов также было приковано к политической ситуации в США - в частности, к перспективе импичмента Трампа, который, якобы, пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, Китай не работает до 7 октября в связи с празднованием Дня образования КНР), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%), в Европе отмечается консолидация (FTSE, DAX, CAC40 изменились в пределах 0,1%).

Фондовый рынок Японии вырос после повышения в стране налога на потребление, австралийский рынок повысился благодаря снижению ключевой процентной ставки Центробанком страны до рекордного уровня (0,75% годовых).

Япония со вторника повысила налог на потребление до 10% с 8%, несмотря на опасения, что такой шаг спровоцирует существенное ухудшение ситуации в экономике страны. Японские власти заявили, что приняли достаточные меры для минимизации негативных последствий увеличения налога.

Предыдущие два повышения налога на потребление - до 5% с 3% в 1997 году и подъем до 8% в 2014 году - приводили к рецессии в экономике Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, дважды откладывавший повышение налога, заявил, что правительству необходимо было сделать этот шаг, поскольку старение населения требует от государства увеличения расходов, а объем госдолга вдвое превышает объем ВВП.

В центре внимания трейдеров - торговые переговоры США и Китая, намеченные на 10-11 октября. Сам факт возобновления переговоров дает инвесторам небольшую надежду на то, что стороны могут добиться какого-то прогресса, и это остановит дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть, отмечают эксперты.

Нефть утром во вторник корректируется вверх после падения накануне на новостях, что саудовская нефтекомпания Saudi Aramco полностью восстановила добывающие мощности, пострадавшие в результате недавней атаки; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 30 сентября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,73 за баррель (+0,8% и -2,9% накануне), ноябрьская цена WTI - $54,56 за баррель (+0,9% и -3,3% в понедельник).

Нефть Brent подорожала на 0,6% в сентябре, однако завершила третий квартал падением на 8,7%, WTI потеряла 1,9% за месяц и 7,5% за квартал.

В понедельник глава трейдингового подразделения Saudi Aramco Ибрагим аль-Буайнян сообщил, что компания восстановила добывающие мощности до уровня, который поддерживался до атак на ее объекты, произошедших в середине сентября. Таким образом, добыча нефти в Саудовской Аравии превышает 9,9 млн баррелей в сутки.

По оценке аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, коррекцию рынка акций вверх сдерживало снижение нефти из-за восстановления экспорта сырья Саудовской Аравией после нанесенных разрушений атаками дронов и ракет, в то время как ранее ряд экспертов считал, что ремонт займет месяцы. Настораживает то, что Brent опустилась под отметку $60 за баррель, теперь сильной поддержкой для котировок является район $58,5 за баррель, но это слишком пессимистичный сценарий. Более вероятным видится возврат котировок выше $60 за баррель, что позволит индексу МосБиржи закрепиться выше уровня 2750 пунктов (при неблагоприятном сценарии следующая поддержка расположена в районе 2700 пунктов, но пока поводов для такого снижения нет).

Перекупленные акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,02%) могут начать корректироваться вниз - игроки будут фиксировать прибыль на фоне прекращения роста мировых цен на никель и палладий. Акции Сбербанка (MOEX: SBER) и "Газпрома" будут стараться отскочить выше 230 рублей. Пока открывать среднесрочные "короткие" позиции по акциям и по нефти рискованно. В следующий четверг, 10 октября, пройдет очередная встреча переговорщиков США и Китая, и по ее итогам рынки наверняка услышат словесные интервенции о том, что торговое соглашение будет скоро подписано. Это придаст краткосрочный стимул роста как фондовым, так и сырьевым активам. Не исключено, что инвесторы начнут разгонять котировки и в преддверии саммита.

По словам эксперта "БКС Брокер" Альберта Короева, в отличие от отдельных бумаг индекс МосБиржи находится ниже уровней, предшествовавших резкому росту цен на нефть после атаки на объекты Саудовской Аравии. Нефть в рублях находится у нижней границы боковика последних месяцев, текущее ослабление рубля не компенсирует в полной мере откат нефтяных котировок.

Общий фон на рынках акций несколько улучшился, но каких-то прорывных новостей нет. Власти США отметили, что новости о делистинге китайских акций были "фейковыми". Китай ушел на недельные выходные, инвесторы ждут встречи США и Китая 10-11 октября.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также полагает, что улучшение настроений на рынках последовало после опровержения официальными лицами США появившейся в пятницу информации об обсуждении возможности делистинга китайских компаний с американских бирж. Определяющее значение для рынков в IV квартале по-прежнему будет иметь торговое противостояние США и Китая. Переговоры представителей двух стран должны продолжиться в Вашингтоне 10-11 октября, поэтому значимые новые вводные по этой теме стоит ждать скорее на следующей неделе.

В связи с продолжительными выходными в Китае (1-7 октября) весьма вероятно, что торговая активность на мировых площадках будет невысокой, поэтому настроения участников рынка будет определять выход статистики. Во вторник выйдут данные по деловой активности в секторе промышленности США и ЕС. Индекс ISM в американской промышленности за август показал снижение за последние три года, опустившись до 49,1 пункта, однако за сентябрь возможен рост, что должно быть позитивно воспринято инвесторами.

Ухудшение ситуации на нефтяном рынке и отсутствие явных внутренних драйверов заставляют осторожно смотреть на перспективы российского фондового рынка, не исключая продолжения снижения в направлении 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Во вторник можно рассчитывать на умеренное снижение индекса МосБиржи в начале торгов в коридоре 2730-2750 пунктов. Умеренно позитивная динамика западных площадок и хорошая статистика из США способны сгладить негативный эффект от нефтяного фактора, считает Антонов.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, главным итогом сентября стало то, что "быки" не смогли преодолеть июльский максимум по индексу МосБиржи, хотя такая попытка была. Следовательно, в данный момент рынок находится в режиме коррекции к предыдущей волне роста и, скорее всего, эта коррекция в ближайшие две недели будет носить "боковой характер". Чем ближе очередной этап переговоров по вопросам торговли между Китаем и США, тем более нервозной будет обстановка на рынке. Трамп в Генассамблее ООН 24 сентября подверг критике Китай и его торговую политику, но затем выразил надежду, что почти 15-месячное противостояние между США и Китаем может приблизиться к концу. Инвесторам остается следовать в фарватере выступлений и твитов Трампа.

Без поддержки нефтяных цен российскому фондовому рынку сложно расти, а цены на нефть не растут из-за торговых противоречий. Наиболее вероятный сценарий для нефти Brent на ближайшие недели - боковая динамика в диапазоне $59-65 за баррель. Поскольку инвесторы обеспокоены глобальным спросом на нефть на фоне замедления экономического роста Китая, ралли нефтяных цен в ближайшее время маловероятно. Санкции США против Ирана и Венесуэлы будут компенсировать уменьшение спроса из-за замедления экономики Китая.

После переговоров США и Китая на рынках во второй половине октября среди туч может проглянуть солнце. На индексе МосБиржи есть поддержка 2740 пунктов, "быкам" есть за что "зацепиться", чтобы переломить в октябре ситуацию в свою пользу. Пока горизонтальная поддержка на графике нефти Brent $57,5 за баррель не пробита, инвесторам рано сдаваться. Главным событием текущей недели может стать речь главы Федрезерва Джерома Пауэлла с темой "Перспективы полной занятости и ценовая стабильность" в пятницу. Кроме того, запланированы выступления представителей региональных банков ФРС - Чикаго, Сент-Луиса, Нью-Йорка, Атланты, отмечает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+9,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+7,3%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+6,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-9,1%), ОАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-7,3%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-6%), "префы" ПАО "Томская распределительная компания" (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,271 млрд рублей (из них 1,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).